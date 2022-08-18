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鴻海將與供應鏈夥伴合作 成立幾十億元的綠能基金

經濟日報／ 記者蕭君暉／即時報導
鴻海董事長劉揚偉（揮手者）。記者蕭君暉/攝影
鴻海董事長劉揚偉（揮手者）。記者蕭君暉/攝影

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（18）日表示，正在與供應鏈廠商接觸，成立綠能基金，規模在幾十億元，主要的目的是透過這個基金，協助供應鏈廠商購買綠電或清潔能源，以達到ESG的要求。

鴻海今天在土城總部舉辦中元祭拜，劉揚偉針對將成立綠電基金一事，做出以上表示。

針對綠電基金的籌資規模？以及用在哪裡？劉揚偉說，是要籌措一筆資金，這筆資金可以投資綠電，透過綠電達到相關要求，如果是一家公司去買綠電，可能成本很高，若能聚集很多廠商，大家買一點綠電，尤其是那些規模比較小的廠商，去買綠電可能很貴，或是買不到，希望透過這個組織，能幫助大家，買綠電或其他與清潔能源相關，鴻海是這樣的想法。

至於基金規模與籌資多少？劉揚偉說，一定是新台幣幾十億元，到底是幾十億元？正在接觸相關單位，可能一到三個月，大概就會確定，目前正在接觸，並與大家討論議題，這已經開始了。

鴻海董事長劉揚偉（中、祭拜者）。記者蕭君暉/攝影
鴻海董事長劉揚偉（中、祭拜者）。記者蕭君暉/攝影

綠電 劉揚偉 鴻海

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