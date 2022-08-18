四川限電對鴻海的影響？ 劉揚偉：當然有 但不是很大
針對中國大陸限電對鴻海（2317）在重慶與成都廠區的影響？鴻海董事長劉揚偉今（18）日表示，當然有影響，但是會有多大影響，要看當地同仁努力的結果，這也包括我們庫存狀況，未來在其他時間點加班，可以追回（cover）的狀況，我們目前預估，影響是有，但是，不是很大。
鴻海今天在土城總部舉行中元祭拜，劉揚偉針對四川限電對鴻海的影響，做出以上表示。
劉揚偉說，大家要擔心的，應該是全球暖化所造成的乾旱，這個乾旱不光是中國大陸有，其他地方，像是歐洲美國都有，這是非常非常大的議題，沒有水可能比沒有電還可怕，沒有水，大家沒水喝了，水是非常大的問題。
他說，我們看到四川最近氣象報告，到下禮拜二三，大概就會下雨，期望在那之前就會下雨，可以解決水的問題，進而解決了電的問題，這告訴大家，極端氣候帶來的水的問題很嚴重。
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