四川限電對鴻海的影響？ 劉揚偉：當然有 但不是很大

針對中國大陸限電對鴻海（2317）在重慶與成都廠區的影響？鴻海董事長劉揚偉今（18）日表示，當然有影響，但是會有多大影響，要看當地同仁努力的結果，這也包括我們庫存狀況，未來在其他時間點加班，可以追回（cover）的狀況，我們目前預估，影響是有，但是，不是很大。

鴻海今天在土城總部舉行中元祭拜，劉揚偉針對四川限電對鴻海的影響，做出以上表示。

劉揚偉說，大家要擔心的，應該是全球暖化所造成的乾旱，這個乾旱不光是中國大陸有，其他地方，像是歐洲美國都有，這是非常非常大的議題，沒有水可能比沒有電還可怕，沒有水，大家沒水喝了，水是非常大的問題。