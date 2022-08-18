穎崴先進製程比重增挹注營收 下半年展望樂觀

半導體測試介面領導廠商穎崴科技（6515）今（18）日召開法人說明會，穎崴表示，上半年營收18.58億、EPS 9.64元；第二季營收10.57億，EPS 6.12元，單季營收創下歷史次高。法人表示，以目前該公司與客戶接洽及在手訂單的狀況來看，對公司下半年營運表現相當樂觀。

穎崴在半導體測試介面設計能力著稱，透過專業技術與客製化服務，公司2021年在測試治具（Test Socket）市場全球排名第6，市占率約6.5%。

半導體測試介面市場可區分為前段探針卡（Probe Card）及後段Socket（測試座），根據研調單位TechInsights預估，2022年Socket市場成長約9.6%達19.33億美元，預估2021~2026年之 CAGR成長5.4%，而Probe Card市場2022年成長約18.4%至27.08億美元，2021到2026 年CAGR成長6.4%，穎崴於全球市占率仍具極大成長空間。

穎崴產品提供從工程驗證階段到量產，整體IC產製流程中的各項測試介面皆能提供完整解決方案供客戶使用，在IC設計定案前，即已參與客戶研發工程相關驗證，提供試量產所需的測試介面，在Tape out後進入量產，也能提供晶圓測試及封裝測試所需各類介面。晶圓測試介面分為PCB/MLO/Probe Head（晶圓測試頭），三項加總組成的探針卡，穎崴主要做Probe Head的研發設計與組裝製造。在最終測試Final Test及系統測試SLT測試座Test Socket所需之各類型彈簧探針目前自製率約為25%，委外製造佔75%。

為因應客戶需求及提升探針自製率，穎崴表示，正在新建的楠梓新廠即將於2023年第一季完工，並計畫在第二季隨即投入量產，預計新廠完成後探針自製率可逐步拉升至五成，有利於整體產能及毛利率提升。

展望後勢，穎崴表，隨著半導體先進製程持續微縮，測試複雜度也顯著提升，為使IC測試覆蓋率Test Coverage能提升，在過程中即需增加測試站別及次數如ATE、SLT及Burn-in等導致測試時間不斷拉長，因此帶動Test Socket的需求數量持續的增加；加上 HPC、5G、AI、電動車及高速物聯網等趨勢推升高頻高速低延遲的晶片運算能力，帶動高階IC設計晶片產業需求。

穎崴表示，公司以高頻高速高階產品測試為主，在產品應用中HPC占了五成以上，隨著客戶先進製程比重提升，將帶動高階產品營收貢獻，有利於產品組合，後勢展望樂觀看待。