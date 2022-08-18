群創下修Q3大尺寸面板出貨量 估產能稼動率降至七成

群創（3481）董事長洪進揚今（18）日表示，一旦面板價格跌至現金成本之下，做生產和銷售是沒有意義的。因此，群創因應市況調整產能稼動率，將自第2季的九成，向下調節到七成、甚至五成水位。

群創今天舉行2022年下半年線上法人說明會，洪進揚指出，群創7月底預測第3季大尺寸面板出貨量與第2季持平，ASP則是季減7-9%。目前修正預估：大尺寸面板出貨量季減10-13%；ASP則因產品組合調整，可望季減僅3%。

群創總經理楊柱祥表示，過去兩年筆電市需求基期因疫情帶提升，將在今年下半年經歷庫存調整，出貨量估計持在2億至2.2億台之間。未來微軟作業系統更新及品牌廠部分筆電螢幕規格從16：9改為16：10後，預期在2023下半年啟動換機潮。

全球TV市場受到匯率、通膨、地緣政治等因索影響，互有強弱變動。45吋以下的中小尺寸電視在各市場都是普遍需求，尤其在新興市場是主要消費規格。今年下半年群創的中小尺寸電視面板出貨量穩定，惟價格仍具挑戰。

群創持續改善營收組合，增加高附加價值產品（如車用面板）比重。車用面板占營收比重，自去年第2季的6.3%今年第2季的11.7%。群創專注20吋以上一體化車用面板產品，該型產品與同尺寸傳統獨立車用面板相比，單價為三倍以上，目標占車用產品營收5成以上。

洪進揚強調，群創將嚴守財務紀律，維持穩健經營以抵禦景下行的不確定性。資本支出屬中長期策略規劃雖遇短期逆風，仍持260億元目標，將持續投入本業技術升級、產業生態圈建構以及新創事業布局。