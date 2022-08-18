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研調：台日韓載板大擴產 2023年全球產能明顯提升

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

在台灣載板廠積極擴產之際，日本與南韓載板廠商也持續推進在日韓、東南亞等地的擴充，研究估計，2023年全球產能有望明顯提升。

台灣電路板產業協會分析，從各廠的擴產計畫來看，約莫在2023年將有明顯的產能提升，這與台日載板廠的擴產進程一致。

由於ABF載板需求旺盛，且利潤也高於其他PCB產品，屬於高附加價值PCB，因此韓國板廠正積極投入ABF載板的業務，其中三星電機投資規模最大，除既有的韓國釜山廠擴建外，並預計在越南設立新廠。

另外一家南韓大廠Simmtech則是專注投資BT載板的增產計畫，設廠地點為馬來西亞。Simmtech去年曾宣布積極在馬來西亞擴產PCB。當時傳出主要是配合美光在東南亞國家擴建工廠所需。

至於Simtech預計在馬來西亞擴產的BT載板則用於智慧型手機應用處理器（AP）和穿戴裝置等高附加值產品，研究估計相關產品ASP比記憶體用板高30%~150%不等，將推動該公司第3季營收創高。

馬來西亞 東南亞 PCB

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