錼創今跳空漲停115.5元 產業前景佳公司業績成長是主因

台灣創新板第一家掛牌公司錼創科技-KY（6854），今（18 ）日正式掛牌，在市場看好未來MicroLED各種顯示應用及元宇宙商機，同時也看好該公司掌握最成熟的MicroLED技術下，該公司股價今日以跳空漲停開出並隨即鎖住漲停價115.5元。

錼創科技今日以承銷價105元在台灣創新板掛牌上市，並成為創新板第一檔掛牌公司，該公司股價今日早盤股價直接以跳空漲停115.5元開出後，在漲停板鎖死，並有逾千張買單以漲停與市價掛排隊買進。

對於錼創的股價掛牌首日的強勁表現，主要由於該公司掌握次世代最高階的MicroLED技術，目前技術層次在全球同業中最為成熟，也是各大廠積極想合作的對象，高階顯示技術未來應用層面相當廣泛、還有外界極為關注的元宇宙商機，是市場看好該公司的重要原因。

此外，由於錼創科技產品已開始出貨，且去年以來業績成長表現已相當強勁，是外界看好該公司的另一主要原因。錼創董事長李允立近日樂觀表示，累計今年前7個月營收已達2.2億元，較去年同期約6200萬元的營收規模，年成長已高達255%，預估未來營收將以每年兩至三倍速度成長。