如何邁向百年企業？劉揚偉：鴻海正面臨三大挑戰

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（18）日指出，麥肯錫指企業經營一定會碰到三個挑戰，分別為產業消失（轉型）、 技術更新（創新）、 缺乏永續經營。 「鴻海正在面臨這三大挑戰」，手機也會走下坡，「那下一個是什麼？」 我們認為就是EV（電動車），今年的大客戶不等於20年後的大客戶，除了注意產業的變遷，還要注意技術的變遷。

德國軟體商SAP今（18）日舉辦SAP NOW Taiwan論壇，並以「共創永續智慧企業」為主題，邀請劉揚偉以「轉型升級營運 攜手供應鏈擘劃永續藍圖」為題發表演講。儘管四川限電傳富士康成都廠被迫停工，甚至傳出廠內僅能留20%保安負載，不過這次會議劉揚偉並未受訪。

他表示，鴻海成立至今已48年，如果要成為百年企業，「要做甚麼事情可以再做50年？」百年企業思考的什麼是永續經營，從這個角度來思考，鴻海認為永續經營就是EPS+ESG，EPS大家很熟悉，「企業如果不能賺錢，其他都不要講了」，首要就是賺錢，

但賺錢之後要怎麼持續賺錢？就是要靠ESG。

鴻海從連接器與組裝開始，「跟我有一點關係，我把南加州MB（主機板）工廠賣給鴻海，鴻海就從連接器跳過MB直接轉做系統組裝，成為客戶的客戶」， 做了組裝之後，就做代工垂直系統整合，「一個手機上有六成都是鴻海製作的產品」， 2010年進入科技服務，營收從二兆多攀高到2021年的近六兆營收，「2022年營收將會超過六兆」！

劉揚偉也指出，台灣常說的OEM（原廠委託設計代工）不準確，「OEM比較像是DELL（戴爾），我們應該是EMS（電子製造服務），開始把設計拉進來，包括外觀OEM（代工生產）改成ODM， 後來又出來IDM模式，「除了設計之外，還幫客戶訂規格、做設計與製造」。

鴻海下一個五十年、如何邁向百年企業？劉揚偉說，現在中小企業有154.8萬家，平均只有十三年壽命，而美國fortune五百強企業（財星美國500強）平均壽命為15到20年，從1955年到2021年只有52家存續，顯見百年企業不容易，鴻海從2005年的排名375 ，一路成長到2022年排名20名。

他也點出，麥肯錫說企業經營一定會碰到三個挑戰，分別為產業消失（轉型）、 技術更新（創新）、 缺乏永續經營。 「鴻海正在面臨這三大挑戰」，手機也會走下坡，「那下一個是什麼？」 我們認為就是EV（電動車），今年的大客戶不等於20年後的大客戶，除了注意產業的變遷，還要注意技術變遷。

劉揚偉並以「EPS本業升級 開創新商機」、「ESG共榮共好 推循環永續」為標題來說明，他指出管理企業的謬誤，台灣常會認為組織要很穩定，「這個觀念不對，要嘗試做更好的分工」，領導者一定要做好分工與分享，達成任務時候要跟大家分享。「透過分享團隊才會跟著你、持續打拚下去，不然團隊看一看，就覺得少數幾個人就把成果分走了，這團隊不會一直下去的，分工分享是基本功」。

他表示，「F1.0是今天」，企業現況優化包括分工、分享、興利、除弊、分工增加效率。 劉揚偉直指，只要是人一定有弊端，人性本貪、貪圖更好生活，但貪心促成人類進步，有合法與不合法，必須要避免不合法的貪心。

「F2.0則為數位轉型」包含大數據資料庫、供應鏈管理、自動化決策。

「F3.0為後天產業升級」，鴻海每五年就會推出一個五年計畫， 像是在2021年提出的五年計畫就是三加三，三個核心技術創造更新價值，這些產業五年之內一定要上兆，「否則對鴻海沒有意義」。