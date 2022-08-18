人力銀行示警 「這問題」成半導體企業營運的重中之重

根據104人力銀行最新發布的2022年《半導體人才白皮書》顯示，半導體徵才需求強勁，平均每人可分到工作機會數的「求供比」已連續三個季度超過三。

104人力銀行指出，2022年第1季想進半導體的求職者平均可分得3.4個半導體工作機會，高於整體招募市場每位求職者僅能分到1.6個工作機會。104獵才招聘資深副總經理晉麗明觀察，半導體產業從IC設計、晶圓製造到封測以及相關的原物料及設備商，大舉擴充產能，人才短缺問題成為企業營運的「重中之重」。

半導體「事求人」，想進半導體？不難，但如何適性適切、做得開心？104獵才顧問鍾鴻儒與陳裕勝整理出前進半導體的五大心理建設：

1.接受無知、擁抱錯誤，願持續學習：半導體技術、材料應用飛速發展，並快速導入先進機台，過程中，經常會遇到錯誤情況。因此，需要能受一點委屈並承擔錯誤；當出現錯誤也代表著自己的不足，必須積極且持續地學習，才有延伸發展的空間。

2.兼具耐心和細心對付重複工作：半導體各種製程中，為了提高良率，工程師很多時候需要反覆測試或更改參數，直到發現關鍵差異，找到提升良率的方法為止，整個過程要有極好的耐性，並且不厭其煩。由於製程已到奈米等級，一點點小差錯，就會讓公司貽誤先機，把領先地位拱手讓給對手，因此絕不容許做事馬馬虎虎的人。

3.喜歡團隊合作勝於單打獨鬥：半導體各項製程涉獵的技術與材料範圍廣大，沒有一個人能全部都懂，業界的人都知道遇到問題，一定要找下游廠商或前後相關製程的專家來幫忙解決，如果喜歡獨善其身，凡事自己來，恐怕不適合半導體。

4.強心臟！如臨大敵處變不驚：半導體一片晶圓、或操作機台的價值可能都是一輛超跑的價格，遇到任何異常狀況必須處變不驚，不能感到慌張地冷靜處理問題，找到最佳方案。

5.別想坐辦公室、吹冷氣！得忍受穿防塵衣的汗流浹背：半導體廠房工作必須穿著無塵衣工作，非常辛苦，一整天下來汗流浹背，你能夠忍受艱困的環境壓力嗎？如果喜歡在有空調的地方吹著冷氣辦公，就請不要嘗試挑戰半導體廠房工作了。