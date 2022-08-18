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美股盡墨拖累台股走低 生技族群逆勢上揚

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

受到美股盡墨影響，尤其那斯達克指數跌逾1%、費城半導體指數重挫2.48%，台股今（18）日開低走低，盤中失守5日線，最低下滑至15,311.22點，接著跌幅收斂，盤面上，資金流入具防禦性的生技醫療族群，中小型的IC設計股也強勢表態。

兆豐投信指出，綜觀目前市場，投資人先前對經濟硬著陸的擔憂過度反應，美林證劵評估市場氛圍仍有機會延續反彈，科技股有望隨股市反彈而受惠。近期半導體市場雜音有逐漸鈍化，隨著美股反彈，科技股題材仍是長線投資焦點。

受到那斯達克指數拖累，台積電（2330）今日盤中拉回整理，下跌6～7元，與聯發科（2454），聯電（2303）等股齊跌超過1%。高價股維持四千金，股王大立光（3008），力旺（3529），旭隼（6409）等股，均在平盤之上整理，股后信驊（5274），譜瑞-KY（4966）和矽力-KY（6415）則相對跌重，盤中跌幅落在1～2%。

生技醫療族群中，益得（6461），合世（1781），台生材（6649），ABC-KY（6598），美時（1795）皆強攻漲停板，寶齡富錦（1760）以8%漲幅緊追在後，佰研（3205），健喬（4114），明基醫（4116），亞諾法（4133）等股，則分別上漲4～7%不等。

此外，中小型電子族群中，仍有個股持續發揮，元太（8069）亮燈漲停，晶宏（3141）盤中強漲超過9%，海德威（3268）也上漲6%，漢磊（3707），台半（5425），家登（3680），神準（3558）等股也上漲超過1%。昨日強勢的航運股和元宇宙概念股今日則紛紛拉回，進入休息。

科技股

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