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聯發科推出採用台積電4奈米5G平台T830

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科技推出最新T830平台，提供5G固定無線接取與行動熱點CPE裝置使用。圖／聯發科提供
聯發科技推出最新T830平台，提供5G固定無線接取與行動熱點CPE裝置使用。圖／聯發科提供

聯發科近日宣布5G產品最新成員T830 平台亮相登場，T830 平台用於5G固定無線接取（FWA）路由器和行動熱點用戶終端設備（CPE），採用聯發科的M80數據晶片，支援3GPP Release 16 規格中Sub-6GHz頻段的先進功能，聯發科藉此致力將 5G 優勢拓展到家庭和企業領域。

聯發科指出，對於設備製造商而言， T830 高度整合的簡潔設計可大幅節省功耗並減少開發時間和成本。電信設備公司可使用現有的Sub-6GHz行動網路的基礎架構，以降低鋪設電纜或光纖的成本，讓高達7Gbps 的 5G 速度一氣呵成。T830可打造簡單易用、便於攜帶的小型5G網路設備，為消費者省去耗時的寬頻固網安裝程序，提供5G高速體驗。

聯發科技副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全表示，T830平台的主系統單晶片（SoC）整合3GPP Release-16行動通訊規格5G modem、強大四核 Arm Cortex-A55 CPU、Sub-6GHz的射頻收發器、GNSS 接收器以及相關的電源管理晶片。內建的網路處理器（NPU）和 Wi-Fi 網路硬加速引擎（Wi-Fi offload engine），可在不增加CPU負載的情況下，為5G蜂窩網路傳輸到乙太網或Wi-Fi提供千兆級的傳輸性能；此外還支援聯發科技5G Ultrasave省電技術以降低功耗，提供高性能、高速、高能效的解決方案。

客戶還可將 T830 與多項聯發科技屢獲殊榮的Filogic無線連網系列產品結合使用。T830 與 Filogic 680（三頻 4x4 Wi-Fi 7）配對可驅動5G FWA 路由器； T830 與 Filogic 380（雙頻 2x2 Wi-Fi 7）配對可驅動5G行動熱點。所有解決方案都提供多重連接模式技術（MLO）等 Wi-Fi 7 功能，並支援320 MHz 超寬頻連網。

5G 聯發科

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