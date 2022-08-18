CPU喊漲！神基建戰略庫存5~10% 黃明漢：看誰的口袋深

英特爾通知供應商10月處理器價格將漲，對此強固電腦二哥神基指出，不評論零件漲價消息，但因應零件漲價將會「策略性購買」，預估會買到2023年第1~2季度，金額約佔既有庫存5~10%，有助於提高神基競爭力。

英特爾10月2日後將調漲處理器價格，但因產業景氣已反轉，調漲時機引發業界關注，成為法人關注話題，擔心衝擊下游系統廠商利潤率。神基18日舉行法人說明會，董事長黃明漢指出，不便評論上游關鍵零件消息，但將會策略性採購，目前尚未開始建立庫存，因為還有一個半月可買，沒必要這麼快行動。

業者指出，應該是神基還能下單追料原因。據了解，英特爾7月告知客戶需要在3個月後漲價，當時能提早下單在9月底前取貨的業者多已行動，等到現在再追單，投片到產出將會超過10月初時間，已難以用漲價前價格進貨。

因此，業者判斷，目前能在漲價前搶購庫存數量已經不多，不過因神基是強固電腦二哥，專注利基市場，處理器用量相比消費電子PC產業低，才有機會在10月底前仍能建立戰備庫存，以71億元庫存的5～10％推算約加買3.5～7億元。

「看誰口袋深」將建立2023年Q1庫存

黃明漢表示，強固電腦需求自2022年第2季回升，目前訂單能見度已經到第3季末，第4季仍有部分訂單具不確定，但因主要客戶都是500大企業，受到升息影響不大，因此會買到2023年首季至第2季訂單零件，他認為，低成本零件有助於神基在產業上競爭。

而未來若處理器價格上漲，神基也勢必得反應調漲售價。黃明漢指出，對手也會提前預備採購，故現在是看誰口袋深，戰略調配誰都會做，但重點是庫存得看得深，才能做精準判斷，他提問：你有本事買多少？有本事消化掉嗎？

神基2021年10月就開始踩煞車，針對庫存降溫，當時產業界仍一遍缺貨聲浪，超額下單需求難以分辨，黃明漢當時曾表示，產業供需反轉訊號是從一場小白球球敘中察覺，當時某關鍵零件客戶找了一年都迴避不見，但當天出現在球場卻很熱情找他攀談，讓他感覺到狀況已有所不同。

神基到6月底庫存水位71億元，已比去年底12月76億元減少5億元，是少數庫存連兩季度下滑的科技業者。

生態系整合！神基品牌持續壯大

神基已經是強固電腦二哥，近年經營策略調整，專注品牌經營，強化生態系整合，提供解決方案方式拓展業務，成效相當顯著，產業每年僅3~5％成長，但神基仍能創下8~12%高成長率。

「2023年還是要拚8～12%成長！」黃明漢強調，儘管這個數字在其他產業看似不高，但當神基大到一定數額，要追求雙位數成長也是煞費苦心，必須思考投入不同元素，跟ISV（獨立軟體供應商）、IHV（獨立硬體供應商）、建置商等合作，結合地緣上不同特性夥伴，打群架爭取客戶，各取所需。

「市場大者恆大！」黃明漢表示，近年Panasonic在北美市場佔有率下滑，但神基持續成長，策略作對是關鍵，他也樂觀預估神基未來3~5年仍會持續有所斬獲。

而Panasonic對神基提告，也引發法人關注，是否是大哥的逆襲？黃明漢指出，8月12日已經針對庭後審議申請提出有利意見，最快9月底法官會做一個最終審判，神基盡量爭取，他也認為Panasonic不會濫用訴訟在業務上競爭，畢竟訴訟需要有所本。