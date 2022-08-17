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亞太區今年資安投資310億美元 台灣五年複合成長18%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據IDC最新發佈的全球資安支出指南，預計2022年亞太區(不含日本)的資安投資將超過310億美元，比2021年成長15.5%；其中，台灣資安相關支出將達到8.94億美元，預期至2026年將呈現18%的年複合成長率，略高於整體亞太市場。

根據IDC最新的全球資安支出指南，儘管全球經濟衰退迫在眉睫、地緣政治衝突和通膨上升等不利因素，但預計到2026年，與網路安全相關的硬體、軟體和服務投資將達到576億美元，2021~2026期間年複合成長率為16.4%；投資成長的原因是網路攻擊的增加，對混合工作模式的需求增加，及確保數據隱私和法規遵從性；隨著企業邁向數據主權，有效的威脅管理變得越來越重要。

IDC亞太區IT支出指南研究總監Vinay Gupta 表示，「在俄烏戰爭之前，一連串網路攻擊使該地區企業積極投資加強資安的工具。這些投資絕不能是下意識的反應性購買，而應該作為長期戰略投資進行規劃」。

從產業終端使用者的角度來看，銀行、電信、政府和製造業將成為今年IT安全支出最高的企業。金融業和電信公司正在投資數位化轉型專案，布局增強資安功能和客戶服務解決方案。隨著開放銀行和電子政務的推動，銀行、金融科技公司和政府機構的互聯程度越來越高，同時也為客戶和公民推出更加個人化的服務。

數據安全性、機密性、數據的道德使用及遵守區域法規是這些產業在資安布局的優先事項；將占該地區資安總支出的50%以上；今年成長最快的產業是地方政府，公用事業和電信。

IDC亞太區IT支出指南市場分析師Sharad Kotagi說，「客戶、企業和政府機構都使用數位化功能來增強其業務流程和線上體驗，尤其是在疫情之後，數位優先會常存但不斷變化，但與此同時，挑戰仍然存在，網路安全是最大的挑戰之一」。

在整體資安投資中，服務將成為資安市場最大類別，占整體支出近一半，其中託管服務，諮詢服務和整合服務是主要項目。安全軟體將是第二大市場，以端點安全、數據安全軟體以及身份和數位信任軟體為首。

從各國發展來看，中國大陸仍是該地區最大的市場，約占40%，其次為澳洲和印度，占整體資安支出的25%。

相較於亞太市場，今年台灣資安相關支出將達8.94億美元，預期至2026年將呈現18%的年複合成長率，略高於整體亞太市場。IDC台灣資深市場分析師林雅惠表示，「台灣資安相關支出至2026年以軟體的增幅最大，尤其疫情之後，無論公部門、企業對於行動辦公與數位學習的需求皆明顯增加，使得端點防護市場無論是占比或是成長力道都是資安軟體市場之最」。

同時，企業在混合IT環境、進階安全工具投資與頻繁的網路攻擊事件等因素疊加之下，也使得資安託管市場的需求占據整體資安服務市場的三成，林雅惠認為，「儘管台灣企業持續擴大對於進階威脅偵測與回應工具的投資，但資安人力短缺是企業普遍面臨的挑戰，這將使得託管服務成為企業在資安投資上的重點，預期至2026年將呈現14.1%的年複合成長」。

資安 軟體

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