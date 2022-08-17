雲端需求增溫 遠傳雲端服務營收年增六成

遠傳（4904）表示，因應國內市場在雲端服務的需求成長趨勢，包含企業積極數位轉型、政府部門推動系統上雲皆成為推進雲端服務成長動能，遠傳雲端客戶群跨科技製造業、電商業、零售服務業、金融壽險業等產業，2022年上半年雲端服務營收較去年成長60%。

遠傳表示，具備為企業規劃、建置公/私有雲、混合雲各種雲端服務導入經驗，結合IT轉型經驗與技術能量以及電信等級機房的維運能力，提供專業雲端顧問管理服務，並以自行開發的遠傳多雲監控平台（IIMS）與遠傳資訊服務管理平台（IGMS），為企業打造全方位資訊戰情中心。

迎向未來雲端市場成長，遠傳表示，持續以大數據、人工智慧、物聯網科技結合5G、雲端與資安技術，協助客戶發展出適合的成功轉型模式，並將持續投資與擴展雲端運算中心，推升雲地機房整合解決方案的發展。

此外，遠傳具備八座IDC機房。遠傳表示，位於板橋的TPKC遠傳雲端運算中心是遠傳的第八座機房，也是業界最新的Uptime Tier III認證國際級雲端資料中心，因應ESG減碳趨勢，不僅獲得2020台灣綠建築鑽石級標章，亦結合太陽能供電及各項智慧節能措施，打造新一代的智慧綠機房，助力企業客戶共同實踐永續轉型。