快訊

丹堤將熄燈？ 八方雲集總座說話了

算不算凶宅？艾成7樓墜落捷運出口亡 專家教你這樣判斷

雲端需求增溫 遠傳雲端服務營收年增六成

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳（4904）表示，因應國內市場在雲端服務的需求成長趨勢，包含企業積極數位轉型、政府部門推動系統上雲皆成為推進雲端服務成長動能，遠傳雲端客戶群跨科技製造業、電商業、零售服務業、金融壽險業等產業，2022年上半年雲端服務營收較去年成長60%。

遠傳表示，具備為企業規劃、建置公/私有雲、混合雲各種雲端服務導入經驗，結合IT轉型經驗與技術能量以及電信等級機房的維運能力，提供專業雲端顧問管理服務，並以自行開發的遠傳多雲監控平台（IIMS）與遠傳資訊服務管理平台（IGMS），為企業打造全方位資訊戰情中心。

迎向未來雲端市場成長，遠傳表示，持續以大數據、人工智慧、物聯網科技結合5G、雲端與資安技術，協助客戶發展出適合的成功轉型模式，並將持續投資與擴展雲端運算中心，推升雲地機房整合解決方案的發展。

此外，遠傳具備八座IDC機房。遠傳表示，位於板橋的TPKC遠傳雲端運算中心是遠傳的第八座機房，也是業界最新的Uptime Tier III認證國際級雲端資料中心，因應ESG減碳趨勢，不僅獲得2020台灣綠建築鑽石級標章，亦結合太陽能供電及各項智慧節能措施，打造新一代的智慧綠機房，助力企業客戶共同實踐永續轉型。

雲端服務 遠傳 雲端運算

延伸閱讀

基隆某社區地下室機房爆炸 濃煙疏散百人、3消防員呼吸不順撤出

中華電 綠色採購大躍進

國5雪隧嚴重滲水出現「雨瀑布」溢流道路 排水阻塞急清除

新經濟業務帶頭衝 遠傳前七月每股賺1.67元

相關新聞

股匯雙漲 新台幣終結連3貶收29.981元

美股持續強勢走高，台股今天小漲作收，新台幣今天呈現區間整理，新台幣兌美元今天收盤收29.981元，小升1.3分，終結連3...

路透：台灣挖戰壕 全力防止陸企強挖半導體人才

路透熱點透視專欄作家Robyn Mak撰文說，中共海軍在台海演習耀武揚威的同時，台灣也強化半導體防禦力，官員可能迫使鴻海...

傳蘋果今年底將成台積電3奈米芯片首家客戶

集微網消息，據台媒工商時報報道，近期有關台積電可能延遲3奈米產能建設速度的消息頻傳，但台積電重申3奈米擴產將維持原計劃進行。業界人士指出，今年底蘋果將是第一家採用3奈米投片客戶。

搶新用戶！台灣三星：不是價格戰 是信仰戰

台灣三星今（17）日宣布新款折疊機Galaxy Z Fold 4、Galaxy Z Flip 4在台上市，維持與前一代相...

台積電前總法律顧問：台積電無需在中美之間站隊 預計美國將有更多限製措施

集微網消息，據DIGITIMES報道，美國總統喬·拜登8月9日簽署的《2022年芯片和科學法案》被眡為在與中國大陸的 "斯普特尼尅時刻（sputnik moment，指認識到自身受到威脇和挑戰必須加倍努力、迎頭趕上的時刻） "面前提高美國競爭力的一個重要擧措。

龍頭大廠帶動第3代半導體產能 功率半導體元件的主流爭霸戰

功率半導體元件與電源、電力控制應用有關，特點是功率大、速度快，有助提高能源轉換效率，多年來，功率半導體以矽（Si）為基礎的晶片設計架構成為主流，碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）等第三類半導體材料出現，讓功率半導體元件的應用更為多元，效率更高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。