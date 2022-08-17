日月光致力海洋保育 十年計畫守護全台海岸線

財團法人日月光（3711）環保永續基金會於去年與桃園市政府合作成立日月光環保潛水隊，今年為拓展服務量能，與東北角、綠島、小琉球潛水訓練中心合辦日月光海域守護計畫，召集志工、遊客及員工清除海底垃圾，共投入425萬元，預計整年清運回收物、垃圾可達5公噸。

日月光投控（3711）行政長兼日月光環保永續基金會執行長汪渡村指出，今年日月光環保潛水隊選定龍洞、綠島、小琉球作為第一年活動起點，未來十年計畫把服務量能延伸到台灣所有離島以及本島各大潛水勝地，期盼有更多企業員工加入淨海行列。

日月光表示，海域守護計畫啟動從5月份啟動至今，已於東北角、綠島、小琉球3地執行10場次淨灘、淨海活動，暑假期間參與淨灘人數將近200人次，除了學校端積極推廣海洋教育，從小打底環保意識，現今著手做公益已成為多數家庭假日選擇家庭活動的選項之一。

龍洞灣海洋公園教練尹相文表示，日月光投控、日月光環保永續基金會透過定期活動號召，陸續有老師、護理師、工程師等各行各業報名加入日月光環保潛水隊的培訓計畫。

尹相文表示，除了協助他們考取國際認證ＡＤＳ的開放水域潛水員（ＯＷ，open water）證照外，還針對淨海所需要的中性浮力等技能加強訓練，大約比一般休閒潛水的學員多花上8支氣瓶的時間，另外需要參加5場淨海活動才能正式成為潛水隊的一員，雖然過程並不簡單，但期待可以將愛護海洋的行為，培養成一種最潮的日常習慣。

日月光環保永續基金會總監林浚南表示，日月光海域守護計畫在龍洞盛大啟動後廣受各界好評，希望可以把環境永續、海洋守護的理念向外推展，透過潛水淨海的方式吸引更多有志參與的年輕人可以加入行列。

他表示，考量潛水並非一件很普及的活動，其中也含有不少專業技術甚至安全上的考量，因此，與東北角（龍洞灣海洋公園）、綠島（庫達潛水）、小琉球（居琉潛水）除淨海、淨灘外，也投入資源進行「環保潛水隊員培訓」計畫。