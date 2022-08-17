MIH邀國際專家擔任顧問 美國布局邁入新篇章

MIH開放電動車聯盟（MIH Consortium）今（17）日宣布，美國電動車新創公司Lordstown Motors （LMC）執行長Edward Hightower、以及美國白金級加速器Techstars董事總經理Tricia Martinez擔任MIH會策顧問，兩位重量級人士在汽車及新創領域具備深厚的專業知識及豐沛的產業資源，將深化MIH在美國電動車市場的佈局。

除此之外，為加速MIH工作小組標準化工作的進行，委員會將啟動會員提名及選舉程序。不論是引進國際專家及新的委員會制度，在在落實MIH高透明度及多樣性的精神，宣告聯盟正式邁入下一階段。

Edward Hightower不僅在汽車行業具備超過30年資歷，也是一名創業家，現為電動車新創公司LMC執行長，並且擔任LMC與鴻海（2317）合資公司執行長。他曾於福特、BMW、GM汽車公司擔任產品開發、工程等高階管理職位，還曾創立專注全球汽車和製造業務的私人投資及諮詢公司Motoring Ventures LLC，擔任烏干達電動城市巴士製造商Kiira Motors顧問，對於北美、非洲和拉丁美洲等新興市場擁有豐富經驗。

Tricia Martinez女士為連續創業家及投資者，現任Techstars未來產業加速器（Techstars Industries of the Future Accelerator）董事總經理，專注投資並支持有潛力改變世界的突破性技術，例如人工智慧、潔凈科技、5G技術等。曾任職於美國能源部，並在擔任總統創新研究員（Presidential Innovation Fellow）期間，負責研究最前瞻的電氣化技術。

MIH以創建開放式電動車生態圈為宗旨，打破了過去汽車行業經營及思維模式，聯盟成立發展一年多聚集了超過2,400家夥伴，在「立足台灣，走向世界」的策略下，MIH進一步積極走向國際市場，近期諸多國際電動車服務供應商及新創電動車品牌加入聯盟，成績有目共睹。

MIH執行長鄭顯聰表示：「Edward Hightower及Tricia Martinez擔任MIH會策顧問將為MIH佈局美國市場的深度及廣度提升到新的層次，並且開啟新契機以獲得更多國際夥伴加入，正式代表MIH聯盟邁進新階段。」除了美國之外，MIH持續積極與更多海外夥伴合作，包括東南亞、印度、中東、歐洲等。

同時，MIH委員會任期屆滿後將進行改選，此次將正式啟動選舉程序，預計於今年8月份開放捐款會員（Contributor Member）提名委員人選，並於10月份展開選舉，透過此舉強化聯盟運作的透明度以及委員會的多元性，進而啟動更多工作小組，以及加速標準化工作的進展。