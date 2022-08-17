半導體薪水有多高？居全產業第二名、平均月薪5.5萬元

半導體薪水有多高？根據104人力銀行的《半導體人才白皮書》調查顯示，63個產業當中，半導體業2022年的平均月薪為54,729元，仍居全產業第二名，僅次於電腦及消費性電子製造業的56,531元。居第三~五名的是投資理財業51,218元、鞋類/紡織製造業50,987元、軟體及網路相關業50,895元，平均月薪前五高的產業，也是63產業中薪資高於五萬的唯五個產業。

104人力銀行指出，半導體2022年平均月薪54,729元，年增幅4.7%，高居電子資訊相關產業之冠，迅速化解2021年薪資下滑0.4%、減少195元的情形。

104獵才招聘資深副總經理晉麗明分析，亞馬遜、高通、英特爾等29家外商企業在台灣成立研發中心，所有廠商爭搶的都是同一批人，尤其外商挾著銀彈優勢，中小企業無力抗衡國際外商搶才的銀彈攻勢凌厲，疫情WFH改變人才競爭樣態，關鍵人才加薪10~20%已是必然。

晉麗明表示，半導體大廠搶才攻勢兇猛，聯發科（2454）、台積電（2330）、聯電（2303）、日月光（3711）的人才招募需求，都是千人、甚至萬人起跳，委由獵才公司延攬即戰力中高階管理及技術人才的案件，更是屢創新高。

獵才實務上，國立大學理工研究所畢業生年薪已達200萬台幣，三年以上資歷工程師年薪超過300萬元，而中高階主管更是500萬元起跳，人才市場競爭劇烈，本土廠商除了人才增補的壓力，還要積極回防固樁留才。昔日低固定薪加上獎金的制度，已被外商高薪挖角打破。

104人力銀行指出，連續第三年出版《半導體人才白皮書》， 2022年分析最近七年半，超過1,700家半導體上中下游廠商、共計85.5萬筆職缺；以及最近13年，25.5萬筆半導體職人薪資。