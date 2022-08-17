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華碩推出OLED螢幕、工作站新品 搶攻影像、3D設計市場
華碩宣布推出OLED專業螢幕ProArt Display OLED PA32DC、工作站ExpertCenter WS760T新品，螢幕新品確保使用者擁有專業級色彩準確性，工作站適合用於3D設計與建模、渲染、模擬及視覺化等作業，讓專業人士能夠透過即時協作加速工作流程，打造、連接虛擬世界。
ASUS ProArt Display OLED PA32DC配備31.5吋4K面板、99% DCI-P3超廣色域，畫面細膩真實，無論將攝影機與螢幕連接，或使用影片編輯軟體，都能立即檢視完整色調範圍輸出內容。
看準歐盟未來統一採用USB-C充電規格，華碩在ASUS ProArt Display OLED PA32DC，不僅配備一個USB-C、一個DisplayPort 1.4、三個HDMI 2.0連接埠，還有耳機插孔與USB集線器，能讓內容創作者隨心所欲連接各種裝置。
其中，USB-C透過單一連線即可傳輸視訊、數據與電力，以取代傳統介面各式線材，實現簡潔俐落的桌面空間，工作效率大提升。
對於3C科技產品來說，USB-C已經是未來重點配備趨勢，尤其，歐盟已在今年6月通過法案，要求智慧手機、平板電腦等電子設備的充電器規格，須全面採行USB-C，以減少電子廢棄物產生，預計2024年秋季生效。
華碩表示，目前全系列螢幕均有支援USB-C的機種，未來也將持續擴大導入，增加便利性，並藉此減少過多線材連接。
華碩推出的工作站新品ExpertCenter WS760T，搭載最新第12代Intel Core處理器，可為進階創作提供更多核心及頻寬，並搭載NVIDIA RTX A5000顯示卡，能執行複雜的視覺化流程，並透過即時協作與逼真模擬，強化企業3D設計和數位孿生效益。
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