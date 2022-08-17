快訊

艾成遺體送往板橋殯儀館 李明依陪王瞳抵警局做筆錄

林智堅「論文門」賴清德低調與鄭文燦力挺 牽動綠營2024角力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美系外資示警 下半年MCU報價恐難反彈

經濟日報／ 記者楊伶雯馬琬淳／台北即時報導

美系外資表示，根據通路調查顯示義法半導體8月主流規格32bit MCU價格下滑至人民幣40元，月減27%，由於MCU需求疲軟進一步惡化，但供應卻增加，且終端客戶可以直接從MCU 供應商採購，造成現貨價持續下跌，已較合約價低，MCU經銷商認為，價格要在今年下半年反彈的機會不高。

美系外資指出，8月MCU供應增加，但需求進一步惡化，需要在現貨市場購買MCU的終端客戶，現在可以直接從MCU 供應商採購，導致現貨價格持續下跌，MCU經銷商認為，價格要在今年下半年反彈的機會不高。

美系外資表示，根據MCU通路商在8月中所公布的MCU的價格，意法半導體 32位元MCU 價格自7月的人民幣55元，下跌至人民幣40元，跌幅達27%，這部分是以7月修正過的報價來計算跌幅，先前7月MUC的現貨價達人民幣135元。

美系外資認為，需求疲弱及下游廠商的庫存壓力，造成MUC的現貨報價已經比合約價便宜，雖有經銷商已經在7月初下修今年第3季的合約價，但現貨價持續下跌，仍將促使經銷商在第4季持續下修合約報價。

美系外資說，雖然MCU現貨價格疲軟，但意法半導體則是充滿信心，表示第2季積壓的現存訂單仍讓產能滿載，需要約6~8季的時間才能生產完成；但經銷商對於MCU價格的前景卻感到悲觀，且認為現貨價要在今年底以前出現反彈的機會不大。

美系外資指出，一般而言在9月會出現旺季需求，主要是廠商為雙11、黑色星期五和聖誕節備貨，但在需求持續不振下，經銷商認為現貨價將會繼續下跌。

美系外資重申看好新唐（4919）、中穎電子及上海復旦，重申新唐加碼評等，維持目標價168元，上海復旦因80% 的收入來自政府或國有企業的採購，可以抵減消費電子產品疲軟的影響。

外資 人民幣

延伸閱讀

業內：汽車晶片供應仍緊張 MCU、IGBT短缺最嚴重

「2022 RISC-V Taipei Day」9月將登場

美系外資看中共軍演 台股仍具吸引力、維持中立評等

智原 上半年EPS 5.36元

相關新聞

「和碩這幾年愈來愈像鴻海」和碩雙CEO終於亮相 童子賢在想什麼？

和碩董事長童子賢「喬」了近兩個月、版本至少變動過3次的人事案，為何是這家營收破兆的電子組裝大廠，走出愈來愈「鴻海化」的關鍵決策？

半導體薪水有多高？居全產業第二名、平均月薪5.5萬元

半導體薪水有多高？根據104人力銀行的《半導體人才白皮書》調查顯示，63個產業當中，半導體業2022年的平均月薪為54,...

華碩推出OLED螢幕、工作站新品 搶攻影像、3D設計市場

華碩宣布推出OLED專業螢幕ProArt Display OLED PA32DC、工作站ExpertCenter WS7...

聯發科成功完成世界首次5G NTN衛星手機實驗室連線測試

聯發科（2454）5G創新技術再傳捷報，繼推出全球最先進的5G旗艦級行動平台天璣系列之後，同步加速5G衛星聯網先進通訊技...

半導體景氣 十年最慘

隨著全球經濟成長減弱，半導體製造商正準備因應未來幾個月的嚴峻轉折。分析師警告，晶片業者可能遭遇十年、甚或20年來最嚴重的...

江蘇傳限電 NB鏈再受重擊

筆電供應鏈屋漏偏逢連夜雨，繼生產大本營大陸四川省無預警限電後，另一重要生產據點江蘇省也傳出陸續輪流錯峰生產用電，筆電代工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。