美系外資示警 下半年MCU報價恐難反彈

美系外資表示，根據通路調查顯示義法半導體8月主流規格32bit MCU價格下滑至人民幣40元，月減27%，由於MCU需求疲軟進一步惡化，但供應卻增加，且終端客戶可以直接從MCU 供應商採購，造成現貨價持續下跌，已較合約價低，MCU經銷商認為，價格要在今年下半年反彈的機會不高。

美系外資指出，8月MCU供應增加，但需求進一步惡化，需要在現貨市場購買MCU的終端客戶，現在可以直接從MCU 供應商採購，導致現貨價格持續下跌，MCU經銷商認為，價格要在今年下半年反彈的機會不高。

美系外資表示，根據MCU通路商在8月中所公布的MCU的價格，意法半導體 32位元MCU 價格自7月的人民幣55元，下跌至人民幣40元，跌幅達27%，這部分是以7月修正過的報價來計算跌幅，先前7月MUC的現貨價達人民幣135元。

美系外資認為，需求疲弱及下游廠商的庫存壓力，造成MUC的現貨報價已經比合約價便宜，雖有經銷商已經在7月初下修今年第3季的合約價，但現貨價持續下跌，仍將促使經銷商在第4季持續下修合約報價。

美系外資說，雖然MCU現貨價格疲軟，但意法半導體則是充滿信心，表示第2季積壓的現存訂單仍讓產能滿載，需要約6~8季的時間才能生產完成；但經銷商對於MCU價格的前景卻感到悲觀，且認為現貨價要在今年底以前出現反彈的機會不大。

美系外資指出，一般而言在9月會出現旺季需求，主要是廠商為雙11、黑色星期五和聖誕節備貨，但在需求持續不振下，經銷商認為現貨價將會繼續下跌。

美系外資重申看好新唐（4919）、中穎電子及上海復旦，重申新唐加碼評等，維持目標價168元，上海復旦因80% 的收入來自政府或國有企業的採購，可以抵減消費電子產品疲軟的影響。