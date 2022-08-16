WeMo Scooter子品牌WeMo RenTour上線 推多元共享運具

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

共享機車平台業者WeMo Scooter今日宣布推出子品牌 WeMo RenTour ，是台灣本土第一個以智慧車聯網技術整合多運具與租賃品牌的多元共享運具服務平台，橫跨汽、機車、電動單車等多元運具，打破單一品牌共享運具的界限，藉智慧車聯網技術全面打開品牌、運具及產業領域，與傳統租車業者攜手齊聚打造共享運輸平台的新契機。首站在台灣離島金門同步開放預約租借服務。

WeMo Scooter 除了自有品牌共享機車外，並打造核心智慧車聯網技術，導入多元運具。新服務上線後，用戶登入WeMo APP開啟「RenTour 旅途」介面，可以輕鬆預約完成前往目的地的多元交通工具，WeMo RenTour平台目前可租用的運具包括WeMo Scooter 光陽 Candy 3.0 、中華 eMoving Shine、Hyundai IONIQ5 ，國際電動腳踏車品牌 Tern Bicycles。汽車租賃業者小馬租車預計今年底也將加入 WeMo RenTour 平台服務廣大用戶。未來還將將陸續導入更多運具及業者，滿足用路人的多元體驗以及需求。

WeMo Scooter 創辦人暨副董事長吳昕霈表示，近年臺灣ESG意識逐漸興盛，共享運風氣蔚為盛行， WeMo Scooter 已邁入第7年，除了擴大市場版圖與數位服務升級之際，也找交通、運具、科技電信等領域業者一起共創雙贏，打造全新智慧車聯網生態圈，提倡綠色共享運輸。他表示，WeMo RenTour 可跨租賃車業者、車商、電信業等合作夥伴，更能同時扮演一對多用戶同步溝通的共享運具超級平台，打破市場隔閡，帶動更多市場商機，促進多元共享運具市場榮景，讓整個城市有全新的風貌。

WeMo 車聯網 單車

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