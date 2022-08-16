Meta在台灣首推元宇宙培訓學院 培育更多AR創作者

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Meta今（16）日宣布，在台灣啟動元宇宙培訓學院，與台北市廣告業經營人協會（4A）合作推出系列課程、實體工作坊及黑客松活動，為台灣培育更多AR （Augmented Reality 擴增實境）新銳創作者，推廣AR在商業領域與品牌溝通的應用。

培訓課程由台灣本土多位經驗豐富的AR創作者設計課程並擔任講師，傳授在未來元宇宙中創作者所需的AR技能，引導入門的新手從零開始學習掌握 AR 創作知識，助全台創作者養成形塑未來的創作實力，迎接元宇宙的多元應用與各種商機。

Meta積極推動AR科技相關應用，認為是目前大眾觸及元宇宙最普遍的方式，AR 創作者將是驅動元宇宙經濟發展的重要基礎。近期Meta支持Analysis Group發表研究報告《元宇宙對全球經濟的潛在影響》 ，認為元宇宙將在未來10 年帶動經濟成長、增加就業、創造生產力等，預估2031年前將為全球經濟GDP貢獻3.1兆美元。在全球創作社群中，台灣AR的創作實力日漸壯大，台灣活躍的Spark AR創作者人數名列亞太區前5大、全球前15大，台灣的AR創作能量相當豐沛。

Meta 在台灣成立元宇宙XR Hub後，為進一步培訓台灣XR新銳創作者，正式推出Meta元宇宙培訓學院，初期將聚焦於AR 創作課程，將開展一系列免費的線上教學內容，供民眾隨時隨地開始學習，也為全台AR創作者提供精進技能、開創事業的可能性。

AR 元宇宙 Meta

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