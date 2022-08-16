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Meta在台首推元宇宙培訓學院 培育AR創作者

中央社／ 台北16日電

臉書母公司Meta今天宣布在台灣啟動元宇宙培訓學院，與台北市廣告業經營人協會合作推出系列課程、實體工作坊及黑客松活動，為台灣培育更多擴增實境（AR）新銳創作者，推廣AR在商業領域與品牌溝通的應用。

Meta發布新聞稿說明，培訓課程由台灣本土多位AR創作者設計課程並擔任講師，傳授在未來元宇宙中創作者所需的AR技能，引導入門新手從零開始學習AR創作知識，了解元宇宙的多元應用與各種商機。

根據Analysis Group發表的研究報告「元宇宙對全球經濟的潛在影響」，元宇宙將在未來10年帶動經濟成長、增加就業、創造生產力等，預估2031年前將為全球經濟GDP（國內生產毛額）貢獻3.1兆美元（約新台幣93兆元）。

Meta表示，在全球創作社群中，台灣AR創作實力日漸壯大，臉書AR創作工具Spark AR在台灣的活躍創作者人數名列亞太區前5大、全球前15大，顯見台灣AR創作能量相當豐沛，將是未來發展元宇宙的極大潛力與優勢。

AR 元宇宙 Meta 臉書

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