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因應擴廠 台積電今年第5期公司債156億元完成定價

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電示意圖。路透
台積電示意圖。路透

台積電（2330）今日公告，111年度第5期無擔保普通公司債完成定價，因應新建擴建廠房設備需求，發行總額為新台幣156億元整，依發行期限之不同分為甲類、乙類、丙類及丁類4種。

依據公告，甲類發行金額為新台幣20億元整，乙類發行金額為新台幣89億元整，丙類發行金額為新台幣22億元整，丁類發行金額為新台幣25億元整。

甲類發行期限為4年10個月、乙類發行期限為5年期、丙類發行期限為7年期、丁類發行期限為10年期。

發行利率方面，甲類固定年利率1.65%、乙類固定年利率1.65%、丙類固定年利率1.65%、丁類固定年利率1.82%，委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷，公司債受託人台北富邦商業銀行股份有限公司，承銷或代銷機構委任群益金鼎證券股份有限公司（6005）為主辦承銷商。

台積電說明，公司於111/02/15董事會通過募集無擔保普通公司債，此為完成111年度第5期公司債定價後之說明。

新台幣 公司債 台積電

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