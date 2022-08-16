因應擴廠 台積電今年第5期公司債156億元完成定價

曾被美國逮捕的麻省理工學院（MIT）教授陳剛帶領的團隊在「科學」期刊發表論文指出，他們找到了迄今最好的半導體材料砷化硼，其導熱性是矽的10倍、電洞移動率（electron hole mobility）是矽的3倍，可望成為下一代電子產品的材料。電洞移動率是傳導性的重要特性，陳剛說，電子和電洞移動的阻力愈少愈好。

2022-08-16 16:36