宜鼎國際攜手策略夥伴建構AI技術架構 佈局全球營運

全球工業級儲存與嵌入式週邊領導大廠宜鼎國際（5289）於今（16）日召開記者會，並於會中正式發表「物聯創新，進化AI」的集團發展策略，同步推出了「Innodisk AI智能邊緣運算解決方案」，展望未來，宜鼎將更加聚焦於AI發展，持續擴大規模與生態系夥伴，點燃集團躍進的關鍵成長引擎。

根據市場研究指出，全球AI市場規模可望在2023年突破5,000億美元，並進一步在2025年大幅擴增10倍的AI算力需求，致使AI逐步成為全球重要基礎設施的發展與決策依歸，成為未來全球科技發展的一大焦點。

宜鼎表示，集團今年起積極佈局Edge AI邊緣運算市場，以三大優勢「極致整合、深植應用、智慧賦能」為核心基礎，全力推進AI領域。

宜鼎指出，全球AI市場龐大，產業分工細緻，而公司長期以「極致整合」為集團策略主軸，無論是從雲到端垂直整合、軟硬體技術整合、到異質平台整合，極致整合的目標在過去五年AIoT發展階段早已儲備充分能量，因此有能力推出完整的AI智能架構，未來也期許以全球產業合作為目標，一步步推動產業智能革新。

在全球AI產業協作的脈絡中，宜鼎觀察「應用」、「數據」、「演算技術」可說是實踐AI最不可或缺的三大要素。宜鼎國際智能周邊應用事業處處長吳志清說，所有AI智能發展，絕對源自於終端的應用需求，因為當有了應用需求，便需透過高速、高效的數據資料蒐集、儲存與利用，奠定人工智慧的重要基礎。

據悉，宜鼎在全球客戶累積超過4,000家，近年來更推動上千餘智能應用專案落地，對於全球產業趨勢與終端客戶應用需求的深入理解，是面對市場挑戰時的最大優勢，未來宜鼎將複製AIoT成功經驗，再度聚焦於目前發展最迅速的AI四大應用領域，包含智慧城市、智慧零售、智慧工廠以及智慧醫療等。

董事長簡川勝強調，集團攜手AI策略夥伴，掌握趨勢、技術、應用與商業等四大創新面向，已在全球各式應用場域將智能實際落地，推動城市智能化、零售智能化、工業智能自動化及醫療智能化等多元AI應用升級。