耀登獲美系筆電客戶大單 下半年營運看旺

射頻暨測試廠耀登科技（3138）今（16）日宣布旗下子公司耀睿科技正式發出全球首張O-RAN O-RU認證給鴻海（2317），藉此搶攻5G通訊測試商機。針對近期營運概況，耀登董事長張玉斌透露，公司今年已成功切入美系筆電新客戶射頻模組供應鏈，預料下半年業績優於上半年，後市營運持樂觀態度。

據悉，全球約有三分之二的行動通訊基地台製造商都在台灣，耀睿為強化5G O-RAN產業生態系統，並協助設備製造商切入5G開放網路國際供應鏈，於國內打造第一座全方位的一致性測試、互通性測試、端對端測試以及真實電信核心網路入網測試場域環境。

耀登去年出售獲利不佳的子公司晶復科技，以期提升公司營運體質；雖然今年少了該公司的營收，但由於公司射頻天線產品獲美系筆電新客戶導入量產，推升天線出貨量明顯增加，帶動耀登上半年營收與獲利持續成長。

展望下半年，張玉彬透露，耀登射頻天線因今年新增美系筆電客戶，該客戶新技術採用比重較高，除中高階消費型商務筆電，還有包括軍規產品，這也顯現出耀登擅長開發高技術、高效能應用的產品。

張玉彬認為，雖然短期消費性產品受到市場需求減弱影響，但仍預期在客戶拉貨之下，將帶動公司第3季營收表現攀上今年高峰，而第4季亦可維持在高檔水準，未來耀登可望逐步成為該美系筆電客戶的主要供應商之一。

除射頻業務外，耀登的代理量測設備業務上半年因疫情交貨遞延，但整體訂單已看到明年，下半年將趕進度加快交貨時程，以滿足客戶今年的設備需求。據悉，耀登目前營收結構中，約有五成來自天線與射頻模組，代理量測設備約佔四成，測試業務則是一成。

耀登今年上半年每股純益1.43元，較去年同期每股純益1.37元微幅成長。法人認為，耀登這兩年透過產品組合的改變，強化營運體質，也在上半年繳出亮眼的成績單，若從目前市況與耀登在手訂單來看，下半年的營運表現可望更加出色，帶動公司全年營收與獲利表現續攀高峰。