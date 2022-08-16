大摩示警 三大記憶體無法免於價格快速下滑

摩根士丹利證券示警，由於需求疲軟，將導致下半年記憶體價格更快速下滑，三大記憶體都無法倖免於難。三大記憶體為動態隨機存取記憶體（DRAM）、編碼型快閃記憶體（NOR Flash）、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）。

大摩發布報告指出，由於需求疲軟，加上廠商與客戶端的高庫存水位，記憶體供應鏈面臨巨大的庫存去化壓力，造成下半年價格將進一步崩跌，且嚴重程度將大過市場預期。

在台廠中，除了旺宏（2337）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、力積電等劣於大盤外，連原先相對看好的群聯（8299），大摩也調降評等至中立。雖然群聯在中國大陸的成長動能強勁，但由於高庫存及NAND價格環境惡化，NAND景氣循環短期內不太可能快速復甦。

報告指出，多頭陣營可能認為，海力士與三星已停止生產1Gb及2Gb記憶體，並且降低DDR3的生產。不過，大摩認為，由於CMOS圖像傳感器（CIS）的市場展望趨於疲弱，三星正在將CIS的產能用來生產DDR3，使特殊型DRAM供給更加惡化。長期來說，海力士及三星不會放棄消費DRAM市場，而是移轉到DDR4以放眼4Gb產品。