快訊

揪友赴柬埔寨…原住民訊息暗示「你不要來」 出國兩個月剩一罈骨灰

非辭職！陳明通婉拒到國發所上課 台大證實：不再應聘

永豐餘旗下永道射頻通過釋股案 將回台上市

經濟日報／ 記者何秀玲/台北即時報導
永道射頻是台灣目前最大的RFID工廠，目前已有三間廠，土城廠是永道兩岸第三間廠房，也是台灣第一間工廠，規劃年產10億枚標籤。翻攝自官網
永道射頻是台灣目前最大的RFID工廠，目前已有三間廠，土城廠是永道兩岸第三間廠房，也是台灣第一間工廠，規劃年產10億枚標籤。翻攝自官網

永豐餘旗下的RFID（無線射頻標籤）大廠「永道射頻」將回台上市，永豐餘董事會上周通過，降低對永道射頻持股，依法將釋股給財務性投資人，總釋股張數超過1萬張，釋股完成後，永豐餘投控持股永道不到七成。

永道射頻的釋股對象為財務性投資人，預計釋出1萬0300 張，每股定價70元，總交易金額7.21億元。

永道射頻是台灣目前最大的RFID工廠，目前已有三間廠，土城廠是永道兩岸第三間廠房，也是台灣第一間工廠，規劃年產10億枚標籤。

永道自2007年成立至今，累積了多年標籤製造經驗，以穩定的產能與一致性驗證技術，發展為全球最大的RFID標籤ODM製造商，年產能超過30億枚，累計至今的出貨量已超過130億枚，市佔率超過全球25%。

綜觀RFID運用的行業，服飾業占五成以上，其次為交通運輸票券與物流業。因應全球化浪潮，品牌業者需求越來越廣泛，RFID將呈現出更多面向的商業模式。

永道認為，RFID技術將有更多元的感測能力，以更多數據資料，統整成為AIoT雲端加值應用。

未來透過AIoT技術除了識別、感測、啟動外，亦可實現追蹤行為模式(Behavior Pattern)，整合區塊鏈(Block Chain)與人工智慧(Artificial Intelligence, AI)等服務技術，將逐漸廣泛深入各應用領域，成為改變人們生活的關鍵技術。

區塊鏈

延伸閱讀

特殊紙、文化紙 喊漲

友通三利多 Q3展望樂觀

高雄冷凍食品大廠導入5G AIoT 智慧製造提升製成率

高軟二期首棟大樓9月動工 增百億投資

相關新聞

英特爾成美晶片法案最大受益者 但「這因素」讓外資建議：買進台積電、放空英特爾

在美國通過晶片法案後，市場有許多投資人都在討論：究竟美國晶片法案將促成典範轉移（paradigm shift），徹底改變市場，或只是一次性的刺激呢？

精成科：俄烏戰爭干擾EMS部分需求下滑

華新集團旗下PCB廠瀚宇博（5469）今日與精成科共同召開法說會，精成科指出，今年上半年EMS相關營收下滑主要受缺料干擾...

業界首創！ 十銓推石墨烯鋁箔固態硬碟散熱標籤貼

全球記憶體品牌十銓科技（4967）今（16）日領銜發表獨具突破性散熱應用技術的MP44L M.2 PCIe 4.0 SS...

豐存股台股今年扣款筆數成長逾三成 ETF包辦前四名

今年以來股市下跌波動劇烈，存股策略受投資人肯定。根據永豐金證券豐存股平台的統計分析，今年台股存股扣款筆數逆勢逐月成長，7...

永豐餘旗下永道射頻通過釋股案 將回台上市

永豐餘旗下的RFID（無線射頻標籤）大廠「永道射頻」將回台上市，永豐餘董事會上周通過，降低對永道射頻持股，依法將釋股給財...

台積電：曾見美國會訪問團 交流在美投資議題

美國聯邦參議員馬基今天總結2天訪台行程，他說訪問團會見總統蔡英文及台積電代表，談論台海現狀及供應鏈等議題。台積電表示，海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。