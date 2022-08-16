永豐餘旗下永道射頻通過釋股案 將回台上市

永豐餘旗下的RFID（無線射頻標籤）大廠「永道射頻」將回台上市，永豐餘董事會上周通過，降低對永道射頻持股，依法將釋股給財務性投資人，總釋股張數超過1萬張，釋股完成後，永豐餘投控持股永道不到七成。

永道射頻的釋股對象為財務性投資人，預計釋出1萬0300 張，每股定價70元，總交易金額7.21億元。

永道射頻是台灣目前最大的RFID工廠，目前已有三間廠，土城廠是永道兩岸第三間廠房，也是台灣第一間工廠，規劃年產10億枚標籤。

永道自2007年成立至今，累積了多年標籤製造經驗，以穩定的產能與一致性驗證技術，發展為全球最大的RFID標籤ODM製造商，年產能超過30億枚，累計至今的出貨量已超過130億枚，市佔率超過全球25%。

綜觀RFID運用的行業，服飾業占五成以上，其次為交通運輸票券與物流業。因應全球化浪潮，品牌業者需求越來越廣泛，RFID將呈現出更多面向的商業模式。

永道認為，RFID技術將有更多元的感測能力，以更多數據資料，統整成為AIoT雲端加值應用。

未來透過AIoT技術除了識別、感測、啟動外，亦可實現追蹤行為模式(Behavior Pattern)，整合區塊鏈(Block Chain)與人工智慧(Artificial Intelligence, AI)等服務技術，將逐漸廣泛深入各應用領域，成為改變人們生活的關鍵技術。