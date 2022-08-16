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工研院育成科技業CTO 前台積電、聯發科技術長現身說法

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院開設「科技產業CTO研發高階主管研習班」，由前台積電技術長孫元成、研華技術長楊瑞祥、聯發科副總經理暨法務長宿文堂、台達電子技術長連監棠、清華大學榮譽教授徐爵民、及工研院跨領域專家群親自傳授，擴展研發高階主管視野。工研院／提供
工研院開設「科技產業CTO研發高階主管研習班」，由前台積電技術長孫元成、研華技術長楊瑞祥、聯發科副總經理暨法務長宿文堂、台達電子技術長連監棠、清華大學榮譽教授徐爵民、及工研院跨領域專家群親自傳授，擴展研發高階主管視野。工研院／提供

技術長（CTO）是企業內負責協調整合科技，指出發展方向的關鍵人才，其不但需要專精於自身專業領域，更需要具備擘劃技術發展策略之能力及管理思維。工研院開設「科技產業CTO研發高階主管研習班」，請來前台積電技術長孫元成、研華技術長楊瑞祥、聯發科副總經理暨法務長宿文堂、台達電子技術長連監棠、清華大學榮譽教授徐爵民、及工研院跨領域專家群親自傳授，擴展研發高階主管視野。

工研院產業學院執行長周怡君表示，技術長（CTO）的工作內容是透過技術創新增加組織價值，讓所規劃的產品與服務優於業界其他廠商，除了需要具備所屬產業的專業技術與經驗外，更要擁有敏銳洞察未來趨勢與技術商業化的能力，如策略藍圖規畫、智財專利等，這些可能是研發高階主管過去較少涉獵的課題，但卻是邁向CTO職務的重要職能。

這次課程規畫技術策略、智財專利、企業轉型等核心課程，由產學研跨領域專家們分享自身經驗，包含智慧科技帶來的企業創新契機、技術策略與研發管理實務、研華AIoT技術與商務雙軌策略、台達電工業物聯網技術策略與藍圖規劃經驗分享、企業智財風險與因應、半導體技術策略與藍圖規劃經驗分享、淨零碳排之國際規範與臺灣產業因應策略、及科技戰爭下的全球專利布局與營運策略。

同時，課程更提供產業關注的重點趨勢剖析，如淨零永續、自駕車系統及智慧醫療與服務等，並安排學員參訪自駕車平台、TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域、沙崙綠能科技示範場域等，實際了解跨領域技術整合應用的成果。

除了知識學習、實際場域參訪外，透過不同科技或不同產業背景學員間的交流，更能促進跨領域合作機會，是技術長跨域交流的最佳平台。一年僅此一班，限額30名，課程將於9月16日開課，相關報名資訊請洽工研院產業學院黃小姐02-23701111分機306、官網

工研院開設「科技產業CTO研發高階主管研習班」，規畫技術策略、智財專利、企業轉型等核心課程，同時提供產業關注的重點趨勢剖析，如淨零永續、自駕車系統及智慧醫療與服務等跨領域技術應用課程。工研院／提供
工研院開設「科技產業CTO研發高階主管研習班」，規畫技術策略、智財專利、企業轉型等核心課程，同時提供產業關注的重點趨勢剖析，如淨零永續、自駕車系統及智慧醫療與服務等跨領域技術應用課程。工研院／提供

工研院 台達電 自駕車

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