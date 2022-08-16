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業內：汽車晶片供應仍緊張 MCU、IGBT短缺最嚴重

集微網／ 集微網

集微網消息，8月15日，據DIGITIMES報導，業內人士透露，儘管大衆市場的晶片需求迅速放緩，但汽車晶片需求仍然強勁，供應商正在爭取在2022年第四季度獲得更多可用晶圓廠產能。

消息人士稱，從事汽車行業供應鏈的供應商正在與代工廠積極協商第四季度的可用晶圓廠產能，並爭取在該季度獲得額外的產能支持。

另一方面，消息人士指出，個人電腦和其他消費電子設備應用的需求放緩已經拖累了代工廠的產能利用率。盡管如此，汽車晶片訂單只能彌補第三季度產能缺口的一小部分。

消息人士表示，在2022年第四季度，沒有能力用更多汽車晶片訂單來填補其晶圓廠產能的代工廠，尤其是第二梯隊代工廠，其晶圓廠產能利用率仍將大幅下降。

消息人士稱，對於一線代工廠而言，第四季度只有5-10%的晶圓廠產能會受到大衆市場產品訂單疲軟的影響。

目前，供應嚴重緊張的汽車晶片包括MCU和IGBT。消息人士指出，工業級MCU和其他IC的供應也仍然相對緊張，這也促使相關晶片供應商在第四季度爭奪更多的可用產能。

不過，由於工業IC比汽車晶片驗證時間更短，工業晶片訂單可能會更迅速填補代工廠在PC和其他消費電子晶片客戶方面留下的產能缺口。

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