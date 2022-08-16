PressPlay完成B輪募資 預計明年送件上興櫃

台灣第一家主打「影響力經濟」的新創PressPlay今（16日）宣布完成規模億元的B輪募資，引進包括誠鼎創投、益創二投資等資金，以三大面向策略布局，共同投入海外拓展、擴大團隊規模及多面向優化線上學習平台體驗等，加速轉動PressPlay以「娛樂」、「品牌」、「知識」為核心的影響力價值生態圈。

PressPlay也規劃在明、後年進入台灣資本市場，預計2023年送件興櫃，期許PressPlay將「影響力價值極大化」及「善用影響力創造各種新的商業可能」的經營理念，透過資本市場的力量，將影響力遍及全球。

PressPlay於2016年成立，初期以創作者經紀踏入市場，以環繞人們的生活、360度出發經營事業版圖，打造「娛樂」、「品牌」、「知識」三大影響力價值， 跨足各產業建構生態圈。「娛樂」事業至今臺港簽約創作者共36組，獨家合作的百萬訂閱YouTuber達9組。PressPlay表示，以創作者影響力作為「品牌」影響力價值，2019年起攜手多位創作者孵化生活消費品牌IP，品牌擴及飲料產業、烘焙產業、韓式料理、台式料理等多元食品消費市場，逐步構建影響力消費品牌王國；「知識」影響力價值則是打造台灣最領先的線上學習平台，以全方位圍繞使用者學習場景打造多元的學習形式及知識內容。

PressPlay集團整體包括旗下投資公司去(2021)年總營收突破14億元大關，年增93%，持續成長並維持穩定獲利。PressPlay共同創辦人暨影響力品牌執行長郭全榮表示，從娛樂經紀、創作者品牌到線上學習平台，不斷致力於投入各種可能延伸創作者影響力變現的商業模式，下一步將往 IPO邁進。展望2022年集團整體表現，有信心成長超過50%的水準。

PressPlay表示，未來策略核心放在加速海外拓展、擴大事業體間綜效、平台「雙極致」等三大面向，深化創作者經濟成長方程式。

益鼎創投董事長邱德成指出，目前明星代言對消費者的刺激效果已顯疲乏，品牌商現轉向與「創作者」合作，以提高曝光效果，創作者的市場影響力正在持續擴大，PressPlay掌握創作者孵化器、創作者經紀及線上學習平台三大發展引擎，，讓不同領域的創作者在內容創作上獲得更多發揮的效益，讓影響力聚集社會關注度，並以創作者出發360度衍生出各種消費市場，最終成為一條完整的產業鏈，形成新的經濟模式。