勤崴國際攜手資安新創VicOne 強化自駕巴士資安防護

台灣電子地圖市占龍頭勤崴國際（6516）與趨勢科技車用資安新公司VicOne共同宣布，在桃園虎頭山創新園區內由勤崴國際所開發的自駕巴士車輛控制系統中導入VicOne車用入侵檢測和保護系統 (IDPS)- xCarbon，保護車輛關鍵電子控制單元(ECU)，與即時蒐集車內偵測記錄與遙測資料發送到VSOC Platform進行分析，大幅強化自駕巴士系統資訊安全性，協助相關營運人員掌握最新車輛運行狀態，擴大資安防禦視野並適應未來法規變化。

VicOne表示，下一階段雙方將著手規劃於勤崴其他場域的自駕巴士技術合作，持續推動智慧交通、打造更有效率、安全、合規的大眾運輸新未來。

VicOne指出，自駕巴士或是無人載具將是未來推動公共交通運輸不可或缺的一塊重要拼圖，但車輛連網也將為駭客帶來全新攻擊機會，如透過入侵系統漏洞遠端遙控車輛，衍生的資安風險將威脅公共及民眾生命財產安全，使得自駕車輛行駛安全更加受到國際重視，紛紛制定自駕車通用安全法規以確保車用資安無虞，聯合國歐洲經濟委員會(UNECE)針對自駕車所制定的UNR 155-157系列法規或是ISO/SAE 21434國際車輛網路安全標準，都顯示自駕車輛合規將是大勢所趨，如何在車輛設計階段就將資訊安全納入車用系統設計架構的一環，將是自動車產業鏈供應商在全球市場中取得一席之地的關鍵競爭力。

VicOne戰略夥伴關係副總裁蔡木本表示，VicOne車用入侵偵測保護系統 (IDPS) - xCarbon，適用於不同汽車電子電氣架構(EEA) 並針對各種電子控制單元(ECU)用途設計，能夠及時提供警報，加強對未來威脅的保護。