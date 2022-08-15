四川限電停產六天 和碩、新普：現階段營運沒影響

中國大陸出現連日高溫，導致供電出現問題，四川省政府公告，為確保民生用電，將對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶實施生產全停六天，對此，在重慶設有廠區的代工大廠和碩（4938）、國內電池模組龍頭新普（6121）皆回應，目前還在了解中，現階段對營運沒有影響。

針對工業電力用戶實施生產全停六天，和碩表示，還在瞭解狀況，現階段不影響營運。和碩集團重慶廠主要是由旗下旭碩科技（重慶）負責，是和碩筆電最大生產基地。

和碩第今年第2季資訊產品事業（以筆電組裝為主）占營收比重約15%，但和碩並未公布重慶廠單一廠區營收占比。

展望第3季，和碩指出，預估筆電出貨季增20-25%，桌機及主機板則季減30-35%，至於非PC業務（主要為iPhone組裝）季對季則為成長。

針對工業電力用戶實施生產全停六天，新普表示，目前還在了解當中，初步了解對營運沒有影響。新普並未公布重慶廠占營收比重，重慶廠主要生產傳統筆電電池，品牌客戶為非蘋廠商，重慶廠是常熟廠之外，新普大陸另外一個主要生產據點。

新普是國內電池模組上市櫃公司中，唯一有在重慶設廠的業者，主要是跟隨當年筆電代工廠轉移至大西部，因此就近在重慶西永綜合保稅區設廠供應，該廠於2011年8月開始生產，隨後陸續擴大產能。

新普今年筆電出貨量預期將受整體市況衰退影響而衰退，但由於該公司IT產品應用以中高階為主，加上商用筆電比重高，預期今年整體產品平均單價（ASP）將提升。