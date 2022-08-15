陸要求工業戶放高溫假 經濟部：台廠暫不影響營運、出貨

連日高溫炎熱，造成用電緊張，中國大陸四川省要求所有工業電力用戶放六天「高溫假」。當地為非蘋筆電生產重鎮，包括仁寶（2324）、廣達（2382）、和碩（4938）、緯創（3231）、英業達（2356）、鴻海（2317）等品牌恐被迫停工。對此，經濟部回應，目前主要廠商多以各項配套措施因應，暫時不影響整體營運及出貨情況。

因應連日高溫炎熱，造成用電緊張，中國大陸四川省經濟和信息化廳、中國國網四川省電力公司今（15）日公布《關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知》，下令境內所有工業電力用戶自今日起停產六天。

經濟部表示，我國廠商面對在地環境變動，暫時以變動生產時間、節能節電計畫以及庫存出貨來因應，也會以區域產能調配的作法，維持接單出貨能量；後續經濟部將持續與各企業保持聯絡，提供必要協助，並密切觀察後續發展。