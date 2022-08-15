供需落差拉大 晶圓代工產能利用率或將在明年年底回落至80%

集微網消息，知名研究機構Gartner日前更新了其對晶圓代工行業預測，指出代工產能利用率從今年二季度開始將逐季下降，主要原因是新產能供給不斷釋放，以及終端電子產品消費需求下滑。

Gartner預計，在全球等效8英寸晶圓出貨量去年四季度達到2200萬片後，今明兩年每季出貨量將在2200-2300萬片區間波動，而產能則將在明年年底前持續增長至單季2800萬片晶圓（等效8英寸）。

隨著產能與出貨量差距拉大，Gartner認為今年三季度晶圓代工產能利用率將降至90.3%，四季度為86.5%，預計明年末下滑至約80%。