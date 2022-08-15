四川限電 長科成都子公司暫時停工至20日

導線架廠長科*（6548）今（15）日代大陸子公司成都二廠公告，配合當地政府限電政策，暫時停工至111年8月20日，預計停工約6個工作日，暫時尚未造成重大影響。

公告指出，長科大陸子公司包括成都興勝半導體材料有限公司、成都興勝新材料有限公司等，為確保四川電網安全，成都市自8月15日至8月20日停供工業生產用電，公司也配合停工。

長科*表示，將密切觀察後續發展情形，同時，復電後，也儘力調節人力產量，減少客戶的不便，預計停工6個工作日，暫時尚未造成重大影響。

長科*今年受惠於車用及工業用訂單續強，7月營收達13.01億元再創歷史新高，表現優於預期，公司預期第3季營收介於36.8-38.7億元，法人估，不排除有機會較上季成長續創新高紀錄。

法人看好，長科*在IDM廠客戶車用及工業用訂單暢旺，能降低消費性晶片庫存調整對營運的影響，下半年營運將優於上半年。

另外，法人點出，長科*車用產品以QFP（四方平面引角封裝）為主，應用如汽車網路晶片、車充電源管理晶片及汽車安全與娛樂系統相關MCU，整體應用廣泛，估隨著車用晶片缺貨緩解、客戶正常出貨後，對導線架需求也增加，有助長科營運。

在網通方面，除了車用、工業用採用QFP外，網通領域也有相當大的比例使用QFP，長科也接獲有線網路晶片訂單，部分訂單能見度更已看到第4季。