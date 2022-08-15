半導體大缺工！第2季職缺創新高 南部工作聚落興起

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

即使產業出現晶片生產過剩雜音，部分半導體大廠下修全年營收預估，但半導體徵才依舊暢旺。根據104人力銀行最新發布的2022年《半導體人才白皮書》，今年第1季平均每月人才缺口3.5萬人，年增39.8%，第2季平均每月徵才3.68萬人，續創新高，本季雖然徵才力道略減，微降到3.3萬，人才短缺壓力依舊緊繃。

104獵才招聘資深副總經理晉麗明觀察，半導體從IC設計、晶圓製造到封測、以及相關原物料及設備商持續擴充產能，加上少子化趨勢嚴重，人才短缺問題已成企業營運的「重中之重」。包括聯發科（2454）、台積電（2330）、聯電（2303）、日月光（3711）等大廠招募需求都是千人、甚至萬人起跳，委由104獵才延攬即戰力、中高階管理、以及關鍵技術人才的案件更是屢創新高，搶才戰場已從台灣擴及全世界。

從徵才地區觀察人才聚落。2022年第1季的工作機會地點，68.5%位在北部，17.4%位在南部，12.7%位在中部。北部仍是半導體徵才的大重鎮，但南部明顯崛起。和七年前相比，北部占比減降3.3個百分點，中部減降0.5個百分點，南部則增加4.7個百分點。

104獵才招聘資深副總經理晉麗明指出，隨著北部、中部發展逐漸飽和，南部仍有腹地廣大的優勢能繼續打造出完整的產業鏈，台積電2021年底宣布在高雄設廠，穩懋（3105）也預期在未來10年在高雄增建4座晶圓廠，「南部科技S廊道」逐漸成形，也推升半導體在南部的人才需求。

半導體 徵才

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