半導體搶才 經營非頂大、跨海招募、開發女性

104人力銀行公布2022年《半導體人才白皮書》，半導體人資主管一致認為未來三年半導體將持續缺工，主要原因包括少子化加劇，且上中下游產業鏈關係緊密，產業內互相挖角，不足以應付人才短缺，且已失去意義，企業「徵才」觸角已延伸到東南亞海外、以及女性人才，「留才」方向除了經濟性調薪，更在乎成長型的快速升遷、以及心理因素的幸福感。

104人力銀行訪談台灣美光人才招募處長張嵋嵐指出，鎖定相對貧窮、但人才品質相對好的東南亞國家；看準每年大學理工科系畢業生女性占20-25%，但實際進入產業不到15%，招募過程必須消除性別、年齡、容貌、身高等偏見，面試官如「盟友」般互相提醒，避免陷入性別偏見。目前美光約6,300名工程師有22%是女性；過去3年，新進員工女性占比從30%提升到44%，填補部分人才缺口。

ASML台灣艾司摩爾台灣暨東南亞區人資總監劉伯玲指出，挖角「砸錢」並非長久之計，ASML除了拓展頂大以外的畢業生、向海外人才招手、提高推薦獎金之外，也向其他產業招手。例如航空業受疫情影響，但地勤維修人員能承受高壓、有精密儀器的相關技術、精確的工作態度，若能跨產界轉職，可望新增一部分人才供給。另外，也有非理工的文科女生勇闖半導體產業，年薪翻轉2.5倍以外，更能學習跨業的知識，但仍需克服專業領域的差異以及半導體業的工時與壓力。