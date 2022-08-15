半導體搶才 經營非頂大、跨海招募、開發女性

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

104人力銀行公布2022年《半導體人才白皮書》，半導體人資主管一致認為未來三年半導體將持續缺工，主要原因包括少子化加劇，且上中下游產業鏈關係緊密，產業內互相挖角，不足以應付人才短缺，且已失去意義，企業「徵才」觸角已延伸到東南亞海外、以及女性人才，「留才」方向除了經濟性調薪，更在乎成長型的快速升遷、以及心理因素的幸福感。

104人力銀行訪談台灣美光人才招募處長張嵋嵐指出，鎖定相對貧窮、但人才品質相對好的東南亞國家；看準每年大學理工科系畢業生女性占20-25%，但實際進入產業不到15%，招募過程必須消除性別、年齡、容貌、身高等偏見，面試官如「盟友」般互相提醒，避免陷入性別偏見。目前美光約6,300名工程師有22%是女性；過去3年，新進員工女性占比從30%提升到44%，填補部分人才缺口。

ASML台灣艾司摩爾台灣暨東南亞區人資總監劉伯玲指出，挖角「砸錢」並非長久之計，ASML除了拓展頂大以外的畢業生、向海外人才招手、提高推薦獎金之外，也向其他產業招手。例如航空業受疫情影響，但地勤維修人員能承受高壓、有精密儀器的相關技術、精確的工作態度，若能跨產界轉職，可望新增一部分人才供給。另外，也有非理工的文科女生勇闖半導體產業，年薪翻轉2.5倍以外，更能學習跨業的知識，但仍需克服專業領域的差異以及半導體業的工時與壓力。

東南亞 半導體

延伸閱讀

半導體戰火風雲！企業加薪10至20%留才搶才已是必然

公準上半年EPS 2.71元 寫同期新高

彭博：砸大錢沒突破 卻仍被美國「卡脖子」 中國怒查晶片業

帆宣7月營收47.46億元、年大增73.2% 續創單月新高

相關新聞

地緣政治多變引客戶緊張 工業電腦兩大廠這樣因應

多數工業電腦廠其產品主要生產基地在台灣，面對近期地緣政治多變，不少國外客戶均紛紛探詢供貨現況，友通（2397）表示正與客...

台達電復育珊瑚生物多樣性納永續策略 中秋辦影像音樂會

全球氣候變遷，珊瑚白化情況越來越嚴重，台達今天宣布公司50週年啟動的珊瑚復育計畫完成第一階段育苗，上週已順利移植至潮境海...

供需落差拉大 晶圓代工產能利用率或將在明年年底回落至80%

集微網消息，知名研究機構Gartner日前更新了其對晶圓代工行業預測，指出代工產能利用率從今年二季度開始將逐季下降，主要原因是新產能供給不斷釋放，以及終端電子產品消費需求下滑。

業界稱面板減產幅度不夠 市況恐壞至明年上半年

集微網消息，2022年全球多家電視品牌廠下修面板採購數量，整體下修幅度估計約為15%左右，近日業界預期，面板廠若不再繼續擴大減產幅度，市況很可能到2023年上半都無法好轉。

二季度桌機CPU出貨量創三十年新低 AMD份額逆勢上揚

集微網消息，研究機構Mercury Research分析師Dean McCarron日前透露，根據該機構追蹤的市場數據，今年第二季度x86架搆CPU出貨量明顯下滑，特別是桌機CPU出貨量受下游OEM庫存調整和筆電消費潮流雙重影響，在二季度末下滑幅度為三十年來最劇。

觸控模組廠GIS-KY成都廠 配合限電停工至20日

觸控模組廠GIS-KY（6456）公告，百分之百子公司業成科技（成都）有限公司15日接獲成都電力主管機關通知，因受極端高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。