二季度桌機CPU出貨量創三十年新低 AMD份額逆勢上揚

集微網消息，研究機構Mercury Research分析師Dean McCarron日前透露，根據該機構追蹤的市場數據，今年第二季度x86架搆CPU出貨量明顯下滑，特別是桌機CPU出貨量受下游OEM庫存調整和筆電消費潮流雙重影響，在二季度末下滑幅度為三十年來最劇。

不過盡管市場整體走弱，AMD份額卻實現逆勢上揚，在x86處理器市場出貨量份額達到31.4%，當季出貨值份額也以28.1%刷新歷史記錄。

Dean還提到，Arm架構CPU當季出貨量出現更大幅度下滑，導致與x86處理器相比市場份額有所下降，很大程度上受到了蘋果Mac電腦出貨量拖累，但在細分的服務器市場上，Arm架構CPU佔比出現增長。