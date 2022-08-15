業界稱面板減產幅度不夠 市況恐壞至明年上半年

集微網消息，2022年全球多家電視品牌廠下修面板採購數量，整體下修幅度估計約為15%左右，近日業界預期，面板廠若不再繼續擴大減產幅度，市況很可能到2023年上半都無法好轉。

據《電子時報》8月4日報道，消息人士稱電視品牌供應商在終端市場需求疲軟的情況下下調了面板採購計劃，市場數據顯示，根據三星電子、LG電子、TCL、海信、索尼和創維等電視品牌修訂後的面板採購計劃，2022年所有電視供應商的面板採購量可能比上年減少約15%。

近日，業界廠商指出，以三星電子為例，約2個月消化4周庫存，以此估算，整體消費電子產業鏈中超出正常水位的庫存，或難以2022年底前恢復至正常水準。曡加2023年Q1為傳統淡季，而品牌終端在歷經這次的庫存調整之後，今後對庫存掌控會更嚴謹，因此還有部分面板廠商認為，這次面板減產可能至少會延續至2023年Q1。