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大陸四川限電六天 仁寶、緯創與英業達回應了

經濟日報／ 記者蕭君暉／即時報導
仁寶。本報系資料照
仁寶。本報系資料照

中國大陸出現連日高溫，導致供電出現問題，四川省政府公告，為確保民生用電，將對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶實施生產全停六天，台灣代工廠中包含鴻海（2317）、廣達（2382）、仁寶（2324）、緯創（3231）與英業達（2356），均在重慶或成都等地設有工廠，恐影響當地代工廠的生產。

仁寶今（15）日表示，由於目前資訊還不是很清楚，還無法回應。緯創表示，經過確認之後，營運正常，沒有影響。英業達則指出，目前沒有影響。

供應鏈人士表示，如果只是輪流停電六天，基本上影響不大，尤其目前正值PC產業庫存調整期，整個產業庫存從兩、三個月，到四、五個月都有，導致目前整體PC產品需求下滑，因此，工廠稼動率下降個幾天，影響有限。

仁寶 英業達

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