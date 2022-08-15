微星打造商務系列產品線 搶攻新商機

微星（2377）今（15）日表示，該公司在電競領域一直為標竿品牌，除了持續深耕電競產品外，同時更延伸「創作者系列」與「商務系列」，追求多元產品線發展。近幾年微星積極不斷整合軟硬體實力(例如：Gaming Intelligence (G.I.智能電競)、Productivity Intelligence(P.I.)、MSI Center等軟體功能)，力求帶給用戶最便利的使用設備。

其中，商務系列的「AIO一體成型電腦」一直以來主打「輕薄/護眼」訴求，Modern AIO更強調在系統無啟動下即可當成延伸的外接螢幕使用，讓功能上更加提升。商務品牌主機則是講求「輕薄/不占空間/散熱佳/易於升級」等特性。近年更涉略到商務顯示器產品，將追求科技美學的「Modern系列」注入時尚/輕薄外型與融合美學的特色，滿足用戶需求。

微星商務系列AIO一體成型電腦擁有護眼設計(不閃頻/減藍光/防眩光)，並搭載10點觸控功能的便利性，提供國內多家知名醫療院所與餐飲業者使用於醫療推車、POS機等設備。新款PRO AP242/272系列更內崁 Full HD視訊鏡頭(含視訊鏡頭蓋)、Windows Hello與HDMI 和DP連接埠與提升Less Blue Light PRO(減藍光PRO技術)，護眼同時螢幕畫面顏色也不會偏黃，方便企業用戶提升工作效率使用，同時再無啟動系統下還能當延伸外接螢幕使用，十分便利。

掌上型Cubi系列桌機與輕薄PRO DP系列桌機最廣泛被用於企業採購使用，擁有TPM加密、輕薄不佔空間與方便攜帶的特性，讓有些用戶直接變成隨身大容量硬碟使用。Modern顯示器搭載75Hz更新頻率、人體工學支架在商務上延伸更多元的使用模式，除了一般常見的顯示器上下/左右/傾斜角度調整外，還能垂直90度將顯示器直立使用，方便程式撰寫、音效剪輯、醫療輔助螢幕或桌上型電子看板使用，搭配KVM切換功能還能利用一套鍵鼠控制所有設備，提升生產力。

同時支援標準VESA，讓用戶能將顯示器壁掛於牆面使用，或搭配微星掌上型Cubi系列桌機懸掛於顯示器後方，立即變身一台AIO一體成型電腦。若您有【商務採購】需求，歡迎透過下方網站選擇「聯繫我們」留下您的聯絡方式，我們將有專人為您服務！