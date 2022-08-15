研調：受惠出貨位元增長 Q2全球DRAM營收季增6.5%

據研調機構TrendForce今（15）日公布的最新調查顯示，2022年第2季DRAM產業營收來到255.9億美元，季增6.5%，其中第2季營收成長的主因來自於部分DRAM供應商出貨位元的增長，雖然PC、mobile DRAM受通膨衝擊大，需求開始走弱，但上半年server DRAM動能維持強勁，帶動三大原廠出貨季增皆達5-10%。

TrendForce指出，營收方面，三大原廠三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）營收皆有成長，兩家韓系業者合計擁70.9%市占率；美光受惠伺服器及車用需求，第2季營收達62.7億美元，季增9.7%，為三大廠中漲幅最高者，受到營收增長帶動，各家營業利益率皆小幅增加，三星、SK海力士、美光分別達到50%、43%及41.5%。

TrendForce展望第3季，認為由於原廠庫存壓力進一步攀升，價格跌幅明顯擴大，而出貨端受到客戶庫存調整的影響難以成長，三家業者營收恐將下跌。

在產能規劃方面，台廠南亞科（Nanya）比重較高在於Consumer DRAM，受到封控政策衝擊中國境內需求，出貨量明顯衰退，亦讓整體營收季減14.0%；該公司新廠Fab5A已開始動工，完工時間落在2025年，在新工廠完工以前，預期每年產出僅能微幅增長。

力積電（PSMC）營收計算主要為其自身生產之標準型DRAM產品而不包含DRAM代工業務，DRAM營收成長約21.8%，主要受該公司產能調配影響；隨著代工產能下修，小幅增加自身生產之標準型DRAM，但若加計代工營收則衰退1.0%。

華邦電（Winbond）營收小幅衰退3.3%，主因是網通客戶修正庫存，及電視廠商供貨暫停，造成出貨衰退。目前華邦高雄廠機台組裝中，將全數投產25S nm，下一代製程20nm則預計2023年中量產，預期能有效帶動其營收增長。