知名分析師：半導體產業第17次周期波動已正式到來
集微網消息，知名半導體產業分析師Malcolm Penn日前表示，WSTS等來源數據證實6月份全球半導體市場陷入罕見低迷狀態，標誌著當前的超級景氣周期已至尾聲，歷史上第17次周期波動已正式到來。
Penn分析稱，PC和智能手機出貨量下滑已開始對上游半導體產品生產帶來影響，多家二線代工和IDM企業傳出產能負荷下降，擴產節奏放緩，他還透露，有晶圓廠已重新為新訂單提供折扣，以維持其產能利用率。
Penn還表示，盡管台積電目前仍然處於優勢競爭地位，但來年亦難避免周期影響，其繼續提價或將面臨客戶和競爭對手關於濫用壟斷的指責，需要台積電謹慎權衡。
根據Penn預測，6月全球IC出貨量與ASP雙雙下降後，影響將向新訂單傳導，晶圓廠新產能密集開出，將進一步加劇供需變化。
Penn表示，根據目前市場數據，其5月份更新的2023年IC市場萎縮22%這一預測，可能將會進一步下修。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言