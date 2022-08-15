知名分析師：半導體產業第17次周期波動已正式到來

集微網／ 集微網
台積電示意圖。路透
台積電示意圖。路透

集微網消息，知名半導體產業分析師Malcolm Penn日前表示，WSTS等來源數據證實6月份全球半導體市場陷入罕見低迷狀態，標誌著當前的超級景氣周期已至尾聲，歷史上第17次周期波動已正式到來。

Penn分析稱，PC和智能手機出貨量下滑已開始對上游半導體產品生產帶來影響，多家二線代工和IDM企業傳出產能負荷下降，擴產節奏放緩，他還透露，有晶圓廠已重新為新訂單提供折扣，以維持其產能利用率。

Penn還表示，盡管台積電目前仍然處於優勢競爭地位，但來年亦難避免周期影響，其繼續提價或將面臨客戶和競爭對手關於濫用壟斷的指責，需要台積電謹慎權衡。

根據Penn預測，6月全球IC出貨量與ASP雙雙下降後，影響將向新訂單傳導，晶圓廠新產能密集開出，將進一步加劇供需變化。

Penn表示，根據目前市場數據，其5月份更新的2023年IC市場萎縮22%這一預測，可能將會進一步下修。

半導體 台積電

延伸閱讀

環團憂中科擴建二期增碳排量 向中市府陳情

傻子才離開台積電？前工程師：「辭職是為了身體健康」

台股開盤上漲43點 台積電開盤520元

未來3年「微型跨國企業」將快速成長！台灣公司也可以，怎麼做？

相關新聞

地緣政治多變引客戶緊張 工業電腦兩大廠這樣因應

多數工業電腦廠其產品主要生產基地在台灣，面對近期地緣政治多變，不少國外客戶均紛紛探詢供貨現況，友通（2397）表示正與客...

台達電復育珊瑚生物多樣性納永續策略 中秋辦影像音樂會

全球氣候變遷，珊瑚白化情況越來越嚴重，台達今天宣布公司50週年啟動的珊瑚復育計畫完成第一階段育苗，上週已順利移植至潮境海...

供需落差拉大 晶圓代工產能利用率或將在明年年底回落至80%

集微網消息，知名研究機構Gartner日前更新了其對晶圓代工行業預測，指出代工產能利用率從今年二季度開始將逐季下降，主要原因是新產能供給不斷釋放，以及終端電子產品消費需求下滑。

業界稱面板減產幅度不夠 市況恐壞至明年上半年

集微網消息，2022年全球多家電視品牌廠下修面板採購數量，整體下修幅度估計約為15%左右，近日業界預期，面板廠若不再繼續擴大減產幅度，市況很可能到2023年上半都無法好轉。

二季度桌機CPU出貨量創三十年新低 AMD份額逆勢上揚

集微網消息，研究機構Mercury Research分析師Dean McCarron日前透露，根據該機構追蹤的市場數據，今年第二季度x86架搆CPU出貨量明顯下滑，特別是桌機CPU出貨量受下游OEM庫存調整和筆電消費潮流雙重影響，在二季度末下滑幅度為三十年來最劇。

觸控模組廠GIS-KY成都廠 配合限電停工至20日

觸控模組廠GIS-KY（6456）公告，百分之百子公司業成科技（成都）有限公司15日接獲成都電力主管機關通知，因受極端高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。