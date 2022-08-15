文科生無理工背景勇闖半導體 曝職場生存辛酸

半導體產業高薪令人羨，近年來也吸引許多文科生勇闖半導體，但文科生進半導體會遭遇的挫折可不少，任職半導體IC設計公司AE/FAE應用工程師的Jenny（化名）透露， 雖然她有國立大學教育系碩士學歷，但她的血統不純正，毫無理工背景，只能拿到低於碩士的起薪。另外，她是約聘員工、不是正職員工，只能停來賓停車場，也不在公司發放下午茶的名單、沒有季獎金。碩士正職每月起薪至少7.6萬元，但約聘連7萬元都不到。

Jenny有感而發的說，文科生要在半導體產業活下來真的不簡單，寫程式只是工具，真正要懂的還是電機相關知識。沒有人會系統性的傳授你工作知識，你得邊做邊學。遇到的問題都很零散，要怎麼連貫？要如何掌握全貌？都必須靠自己思考。資料有問題時，資深同事還會開罵：「為什麼數值掉了？快去查出來！」

Jenny也坦言，半導體業的工作量真的不小，年底和年初幾乎天天加班，忙起來的時候真的沒有時間休息，有時候要加班到凌晨4、5點，不到4個小時又要回公司繼續上工。

曾想放棄嗎？Jenny說，每次很想放棄的時候，內心總有個聲音告訴她，「我不想放棄啊！」這裡還有這麼多東西可學，半導體產業有很多很聰明跟很厲害的人，主管的EQ、IQ都很高，她很希望自己可以和他們一樣厲害。轉念，咬著牙，繼續撐下來。

熬過艱苦的學習成長期之後，Jenny說，朋友的先生在其他家IC設計公司工作，問她有沒有興趣當Application Engineer (AE/FAE) 應用工程師？她姑且一試，順利上榜，年薪從約60萬元，馬上跳到現在約130萬到150萬元。Jenny說，半導體真的有很多學不完的東西，她未來還是會繼續在半導體領域發展。

不過，Jenny也想提醒想進半導體擔任工程師的文科生，要問自己是不是真的喜歡理工？文科工作講求創意、美感、感情、人際互動，理工相對缺乏，理工世界講話直接，重視邏輯、數字，而且半導體有非常多電機相關的理論、知識要學，對文科生來說，難度不小。