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護國更要護民 台中媽媽陳情台積電：用自己發的綠電

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
三寶媽賴怡均醫師說，孩子畫出地球發燒、肺部成空氣濾淨機，台積電護國更要護民。記者陳秋雲/攝影
三寶媽賴怡均醫師說，孩子畫出地球發燒、肺部成空氣濾淨機，台積電護國更要護民。記者陳秋雲/攝影

中部環團今在台中市政府針對中科為台積電量身訂作六期擴建，恐讓台中用電和碳排量遽增。來自醫師、教師、教授與台中媽媽們，向市長盧秀燕陳情，力邀台積電共同守護市民。提出三大訴求，要求台積電用自己發的綠電，「護國更要護民」

台中市環保局表示，去年底台積電高層拜會市府時，盧秀燕市長現場即表示希望台積電能提出相關水、電計畫，希望擴廠計畫在水電的使用上，能更綠色、更環保、更循環。市府於環評階段也將重申要求開發單位「綠能用電、空汙減排」的堅定立場。

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟今在市府廣場陳情，台積電是護國神山，貢獻有目共睹，一年用掉中火1.8個燃煤機組，簡直是吃電怪獸，名列台中市三大碳排用戶，包括中火、中龍與台積電，希望台積電「護國也要護民！」

環團指出，中科台積電增建二奈米廠的擴建環評將在9月底前補件再審，希望媽媽市長盧秀燕出面，力邀台積電共同守護市民。提出三大訴求：一、大幅降低開發強度， 每年351.4萬噸溫室氣體排放量至少減半。 請中科管理局大幅降低開發強度，減少中科六期擴建廠區在營運期間的溫室氣體排放量。

二、請中市府要求中科，2024年40%綠電，之後每年增加10%綠電，在2030年以前，達標百分之百使用可再生能源。

三、請中市府要求中科管理局承諾，六期擴建台積電二奈米廠的新吃電巨獸，應積極加入節能、綠能、儲能的全民國家隊，TSMC自己要用的綠電自己發。

三寶媽賴怡均醫師說，住在台中，這幾年限電跟缺水大家都深深有感。中科擴廠、台積電生產晶片應「總量管制」有所取捨。如果什麼都不做，電力供應不穩，企業的損失更大；燃煤更多，大家一起賠上的健康成本，更是無法計算。

老師林詩珊說，今年三月全台大缺電時，學生告訴她，清大的台積館有電，其它地區的實驗研究跳電，付之一炬。她哽咽說，這些學生都費時花力氣自己寫論文，不是抄襲來的「台積電你忍心嗎？」政府忘記台積電需要的是綠能，綠能才能符合國際標準，才能保有國際競爭力！

環保局說明，市府於台積電中科擴建環評審查中，要求開發單位須審慎評估園區未來用電成長需求，在不增加台中火力發電廠用煤量下，提升能源系統韌性，園區應規畫設置一定裝置容量的再生能源、綠電及儲能緊急供電系統，作為整體電網調度之用，以維持供電穩定，減少因用電產生的空氣污染排放。

經發局表示，有關此次陳情關心議題，市府都早已通知中科管理局，在兼顧經濟發展及環境保護的前提下，要求中科管理局應明確承諾及妥善處理。

環團與台中媽媽們要求台積電護國更要護民，用自己發的綠電。記者陳秋雲/攝影
環團與台中媽媽們要求台積電護國更要護民，用自己發的綠電。記者陳秋雲/攝影
教師林詩珊説，台積電用綠能，才能保有國際競爭力。記者陳秋雲/攝影
教師林詩珊説，台積電用綠能，才能保有國際競爭力。記者陳秋雲/攝影

台積電 綠電

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