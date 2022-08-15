半導體戰火風雲！企業加薪10至20%留才搶才已是必然

全球半導體搶才，104人力銀行今（15）日發布《2022年半導體人才白皮書》，104獵才招聘事業群資深副總經理晉麗明分析企業徵才現況指出，人才即戰力炙手可熱，國際外商搶才的銀彈攻勢凌厲已讓中小企業無力抗衡，疫情WFH改變人才競爭樣態，加薪10~20%留才搶才已是必然。

晉麗明指出，半導體產業從IC設計、晶圓製造到封測以及相關的原物料及設備商，大舉擴充產能，人才短缺問題成為企業營運的「重中之重」。聯發科（2454）、台積電（2330）、聯電（2303）、日月光（3711）的人才招募需求，都是千人、甚至萬人起跳，委由獵才公司延攬即戰力中高階管理及技術人才的案件，更是屢創新高。

不過，值得注意的是，外商搶才，銀彈攻勢凌厲。晉麗明指出，亞馬遜、高通、英特爾等29家外商企業在台灣成立研發中心，所有廠商爭搶的都是同一批人，尤其外商挾著銀彈優勢，中小企業無力抗衡。

國立大學理工研究所畢業生年薪已達200萬台幣，三年以上資歷工程師年薪超過300萬元，而中高階主管更是500 萬元起跳，人才市場競爭劇烈，本土廠商除了人才增補的壓力，還要積極回防固樁留才。昔日低固定薪加上獎金的制度，已被外商高薪挖角打破，所有半導體廠商紛紛祭出調薪10~20%的措施，徵才作業更是招數盡出，推薦獎金、提前報到補貼、遠距上班、彈性工時、在家工作，所有能夠吸引人才的方案悉數到，為了確保人才無虞，更是從國、高中就開始綁定學校、老師及學生。

此外，晉麗明還提到，疫情改寫了人才競爭的樣態，遠距工作成為趨勢，美國及鄰近的亞洲國家更是覬覦優質、勤奮的台灣人才，紛紛祭出重金網羅半導體專業人才，人才爭奪戰已在市場上貼身博鬥，優秀人才滿手offer、待價而沽，而台灣少子化及理工科系學生銳減的窘境， 導致「人才稀缺」情況雪上加霜。

晉麗明表示，AI、5G、電動車、元宇宙等新興科技的強勁發展下，半導體產業榮景可期，台灣居全球產業的關鍵地位，為減降人才不足的壓力，聯發科已與台大、陽明交大、清大、成大、中興、台科大等校合作導入「IC設計學程」，許多企業開始培訓文法商科的學生擔任工程師，鼓勵學生在校即建立第二專業，與產業的需求接軌。成功大學在產業南遷、半導體晶圓製造、封測及相關廠商群聚大南方的契機下，與地方政府、在地企業、科技大學及104人力銀行形成合作聯盟，共同打造人才搖籃，產官學界協力在部分大學成立半導體學院，積極投入人才培育工作。

此外，晉麗明也提醒，因人才養成速度，遠不及廠商的發展需求，近兩年，半導體業的獵才大戰，已在人才市場掀起滔天巨浪，除了本業的競爭，強大的人才磁吸效應，也連帶影響了科技產業、甚至金融業與傳統產業的人才供給。

晉麗明表示，半導體戰火風雲，台灣力拼世界產業龍頭的前提是足夠的人才質量。台灣政府與企業應把握半導體的光輝時代，快速擴大人才來源，除了緊守人才版圖、深化人才培育，也要致力國際人才法規的鬆綁，掌握遠距工作的趨勢，廣邀世界好手，解決半導體產業人才不足的窘境，也厚實台灣護國神山的堅固磐石。