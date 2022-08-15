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傻子才離開台積電？前工程師：「辭職是為了身體健康」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
辭掉七年台積電主任工程師的謝文彬回憶指出，「台積電薪水當然很不錯，制度也很完善，但他強調，「辭職，為了身體健康，也聽到內心呼喚去做一些想做的事。」路透社
辭掉七年台積電主任工程師的謝文彬回憶指出，「台積電薪水當然很不錯，制度也很完善，但他強調，「辭職，為了身體健康，也聽到內心呼喚去做一些想做的事。」路透社

離開台積電（2330）是傻子嗎？辭掉七年台積電主任工程師的謝文彬回憶指出，親友和師長第一時間當然驚訝，大家都說「好可惜喔！你確定？大家都想進去台積電，怎麼你想離職？」、「台積電這麼穩定，薪水又高，分紅又多，成長又快，只有傻子才要離開台積電！」

但，謝文彬說，當時自己年紀也大，快40歲，又加上胃潰瘍宿疾復發，只要一輪班，胃就不行。他18歲曾因胃穿孔而從鬼門關走回來，偏偏輪班又是工程師的日常，幾周就會輪假日班，平日則是日班、大夜班、中班，都可能會輪到。製程、設備、廠務全部都24小時進行，廢水處理與水回收系統環環相扣，不得不輪班。

謝文彬指出，台積電薪水當然很不錯，制度也很完善，但他強調，「辭職，為了身體健康，也聽到內心呼喚去做一些想做的事！深思熟慮後覺得，人生前半段，在企業學習，人生後半段，想靠自己的能力影響更多人」。

謝文彬也坦言，辭職當然會不安，必須要養家，還要去冒一個這麼大的風險。但創業的人，就是一股傻勁，你會覺得你想要多做一些事情，至於成不成功？會不會有好結果？事在人為，但一定盡全力。」

台積電 工程師 薪水

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