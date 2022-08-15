半導體依舊旺？2022年《半導體人才白皮書》五大發現

後疫情時代，晶片庫存開始升高，美國日前通過晶片法案影響半導體產業全球布局、美國眾議院議長裴洛西剛結束訪台地緣政治緊繃、晶片生產過剩的疑慮，部分半導體大廠下修全年營收預估，然而，半導體徵才依舊暢旺。

104人力銀行今（15）日發表2022年《半導體人才白皮書》，104獵才招聘資深副總經理晉麗明觀察，有五大發現。

一、再創新高！半導體每月徵才3.5萬人，年增39.8%

新冠肺炎疫情衝擊全球，但半導體逆勢大爆發，人才需求也是如此。自 2020年第三季開始走升，2021年第一季起持續創新高，2022年第一季平均每月需求3.5萬人，年增幅為39.8%。產業鏈當中，製程廠區最多的中游IC製造因產能滿載，人才缺口大增，2022年第一季平均每月招募 1.6萬人，年增幅達51.3%，位居產業鏈中缺口最大、成長最強。

二、南部半導體人才聚落浮現，工作機會占比升至17.4%

隨「南部科技S廊道」發展，台積電（2330）宣布到高雄設廠，再度確立供應鏈南移態勢，南部半導體人才聚落逐漸形成。2022年第一季平均每月 6,103個工作機會，年增幅48.5%成長力道最強。南部工作數占整體 17.4%，上升4.7個百分點，北部及中部占比不升反降。

2022年半導體平均月薪54,729元，穩居全產業第二，相較2021年增加 2,441元，年增幅4.7%則居電子資訊相關產業中最強。產業鏈薪資前五高的職務多為工程及技術類，愈往上游、薪資愈高，國內業務擠進下游 的前五大高薪職務。

四、南部半導體薪資升破5萬元，年增幅7.1%各區最高

半導體大廠進駐南部，卡位搶才已發酵!2022年南部半導體平均月薪 50,155元，自2015年後再次超越中部，年增幅7.1%，居各區之冠。南北 薪資差距逐年縮小，從2016年的1.32倍，降到2022年的1.14倍。

五、企業深耕技職學校，經營海外雇主品牌，增補半導體關鍵人才

半導體專業度高、技術複雜，少子化趨勢持續嚴重，人才供給數量不 足、速度不及。愈來愈多企業深耕國立頂大之外的技職院校，將產學合作擴及海外，並向東南亞國家招手科技人才，同時開發女性工程師。因半導體業者預估未來三年人才供應依舊吃緊，高薪或加薪趨勢不變，職 人前進半導體之前，仍應有高薪伴隨高壓及輪班的心理準備。