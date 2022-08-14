PC產業庫存警報力拚今年底解除 明年下旬需求回復常態

PC庫存風暴持續，今年第2季存貨金額普遍居高不下，品牌廠華碩（2357）及代工廠廣達（2382）、仁寶（2324）、緯創（3231）庫存相較上季度不減反增，目前PC廠大多認為，庫存警報要至2022年底才會解除，整體PC產業需求回歸常態及重回成長要延至2023年下半年。

根據各大PC品牌廠及相關代工廠第2季存貨金額顯示，除宏碁（2353）、英業達（2356）庫存有較前一季度略微減少外，包含仁寶、華碩、緯創、廣達庫存金額相較上季度不減反增，分別季增9%、7%、2.8%、1.8%，整體而言，PC相關供應鏈存貨仍處於歷史高檔水位。

PC產業今年除面臨疫情紅利消退、市場需求反轉外，接踵而至的「黑天鵝」俄烏戰爭、中國大陸封控、全球高通膨等負面事件衝擊，一再打擊市場需求，也造成此波高庫存困境。

品牌廠方面，華碩由於今年PC業務設定積極擴張策略，導致第2季庫存金額攀升至2,000億大關，存貨周轉天數也同步拉高。對此，華碩共同執行長胡書賓強調，下半年將努力降低庫存，預計從第2季金額到年底降低庫存約500億元區間、換算金額約當1,500億左右。

華碩預計，PC需求調整仍要花費幾個季度，最快需要調整到明年上半年或是到明年第3季可以調整到一定程度。

今年第1季開始，宏碁專注於強化供應鏈管理及產品銷售，讓第2季庫存略下降，宏碁預計到今年底庫存可回復正常水位。不過，儘管存貨金額獲得改善，但宏碁與華碩相同，第2季庫存天數同樣增加。

宏碁董事長陳俊聖表示，金額在往下的過程中，但實際銷售受到市場開始減弱影響，但庫存天數增加，原因是終端銷售力道不像去年那麼強，這是宏碁要努力的地方。

在代工廠方面，英業達認為，由於下半年為傳統旺季，預計庫存金額明顯下降要至年底。

廣達先前因應客戶要求戰略性採購，因此高庫存狀況仍將延續一段時間；廣達預期，PC需求將從明年下半年回升，主要是PC成為生活需求，持續有換機需求，推升PC市場自2023年下半年回升。

仁寶總經理翁宗斌則指出，存貨部分大家都是想辦法，預估要1-2季、約四到五個月才能把通路庫存回到正常水位。在疫情逐漸恢復正常後，「安全庫存」的策略也要回到疫情前的模式。

仁寶推估，由於歷年第1季通常為PC產業淡季，因此明年上半年 PC出貨仍會衰退，可能要等到下半年才逐漸回溫，預計明年PC 出貨持平今年。

不過，PC產業庫存水準仍以參考品牌廠較為準確、如宏碁、華碩，因仁寶、緯創、廣達、英業達等代工廠雖PC事業占營收比重高，但庫存仍包含伺服器、其他消費電子產品等業務。