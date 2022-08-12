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電電公會李詩欽：希望可以開台灣自己做的電動車

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
電電公會理事長李詩欽。記者蕭君暉/攝影
電電公會理事長李詩欽。記者蕭君暉/攝影

電電公會今（12）日召開理監事聯席會議，會中通過成立智慧電動車國產化專案小組，以及赴印度、印尼、泰國投資案；鴻海董事長劉揚偉今日也出席會議，分享鴻海在電動車、印印泰市場布局的相關經驗，電電公會理事長李詩欽會後受訪時表示，今日到場的理監事都有針對電動車國產化發表意見，他自己也相當期望，終有一天，「可以開我們台灣自己做的電動車。」

李詩欽指出，台灣很早就在做電動車、車輛零組件，而且在各個領域都有很多競爭優勢，希望未來可以把這個產業建立起來，走向自主研發。

隨著台灣有越來越多電動車、資通訊廠商走進印度、印尼、泰國市場，電電公會在今日的會議中，也邀請公會成員一起赴印印泰投資，李詩欽說，「我們公會成員企業很多都在印印泰投資，但現在有更多人想去擴產，在電動車領域增加投資。」

印度、印尼、泰國這三個國家對電動車領域相當關注，李詩欽說，泰國在汽車領域布局得早，但過去以日本廠商在泰國布局較多，未來，希望台廠能在泰國扮演更積極的角色。

印尼也相當歡迎台廠，李詩欽表示，不只電動車，印尼也歡迎資通、電機、電子產業可以一起去；至於印度市場，「我們對印度是更長遠的想法，因為印度跟中國是一樣大的市場，只是，它需要更多時間，但台廠過去的話，可以加速。」

鴻海今年積極布局印度、印尼、泰國市場，未來，也將在當地提供布局經驗，協助台廠在布局印印泰市場的路程上更加順利。

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