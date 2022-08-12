廣積法說會登場 缺料改善有助營收、獲利寫新猷

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導

工業電腦廠廣積（8050）今（12）日受邀參加櫃買中心舉辦之線上直播「業績發表會」，廣積表示，隨著缺料情況持續改善，第3季營收、獲利有望再寫新猷。

該公司日前已公告第2季財報，稅後純益2.53億元，較去年同期大增逾5倍，季增45.4％，寫歷史單季次高紀錄，EPS 2.22元，累計上半年EPS達3.75元，已賺贏去年全年的EPS 2.69元。

對於下半年展望，廣積表示，工業電腦營運動能持續增溫，今年看到不少新客戶加入。且網通接單暢旺，下半年趕訂單出貨，上半年料況較差、因此成長有限，不過預估下半年自8-9月後料況較為舒緩，有助營運表現。

網通專案受惠於網路安全需求大幅增加，越來越多企業注重資安，因此預估網通部門今年、明年都會有雙位數成長，成長幅度可期。

該公司7月合併營收5.15億元，月減19.8%、年增15.61%，累計前七月營收為34.67億元，年減0.19%。

網通 營收 廣積

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