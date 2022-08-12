廣積法說會登場 缺料改善有助營收、獲利寫新猷

台積電10日公布7月營收逾1,867億元，創下單月歷史新高，相對近期超微、高通、輝達、英特爾等客戶展望保守，凸顯業績一枝獨秀，法人認為，今年下半年台積電仍有蘋果光「護身」，個別客戶消長平衡下讓台積今年美元營收成長34-36%的目標應可順利達標，至於相關非蘋客戶調整影響主要會發生在2023年，換言之多數不確定因素都將聚集於明年。

2022-08-12 22:55